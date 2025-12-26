Onda de calor eleva consumo de água e autoridades alertam para o uso racional

Temperaturas podem chegar a 35ºC no fim de semana - Foto @correianews

O feriadão do Natal foi com um sol para cada pessoa, resultado da onda de calor que atinge desde segunda-feira, 22/12, os estados das regiões Centro-Sul do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os termômetros devem permanecer elevados no fim de semana, podendo chegar à casa dos 35ºC no Estado de São Paulo.

Com o aumento do calor, cresce também o consumo de água. Segundo a Sabesp, somente na Grande São Paulo houve uma elevação da demanda da ordem de 60%. Essa alta pressiona o sistema de distribuição em um momento de baixo índice de chuvas nos reservatórios, obrigando as autoridades a tomar medidas preventivas.

Manobras operacionais estão sendo realizadas pela Sabesp com supervisão do Governo de São Paulo, que já iniciou o apoio à distribuição com o uso de caminhões-pipas. Além disso, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo já determinou a redução da pressão no período noturno na região metropolitana da capital, mas a população também pode e deve ajudar.

Dicas para economizar água

A água é um recurso natural valioso e que precisa ser preservado. Por isso, durante o verão, todos têm o dever de contribuir para a normalidade do abastecimento. Confira algumas dicas simples de combate ao desperdício:

1 – O grande vilão do consumo é o banho. Um banho de 15 minutos pode gastar até 150 litros de água, o que em uma família de três pessoas pode significar 13,5 mil litros mensais. Banhos rápidos, de 5 minutos, podem economizar até 9 mil litros por mês.

2- A descarga também consome bastante água. Cheque sempre se não há vazamentos e evitem jogar papel higiênico para não causar entupimento e aumentar o desperdício.

3 – Na cozinha, mantenha a torneira fechada enquanto ensaboa a louça e abra apenas no momento de fazer o enxágue. Caso tenha máquina de lavar louça, ligue apenas quando estiver cheia.

4 – Junte o máximo de roupa suja antes de ligar a máquina de lavar roupas. Não esqueça que a água descartada no final da lavagem pode ser usada em outras atividades, como lavar calçadas ou varandas.

5 – Opte sempre por vassoura no lugar das mangueiras para limpar a calçada, o quintal e outras áreas da casa. Se precisar lavar o carro, use o balde, ao invés da mangueira.