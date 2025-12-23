Defesa Civil encerra gabinete de crise com 218 ocorrências

Queda de árvores e falta de energia foram as principais ocorrências - Foto Defesa Civil

Após duas semanas de muito trabalho, a Defesa Civil de Campos do Jordão declarou encerrado o gabinete de crise criado para monitorar a passagem do ciclone extratropical pelo Estado de São Paulo. O fenômeno chegou à região Sudeste no dia 09/12 trazendo chuvas intensas e rajadas de vento de até 90 km/h. Na Serra da Mantiqueira, os principais trantornos foram quedas de árvores, obstrução de vias públicas e falta de energia.

Balanço de ocorrências

Entre os dias 09 e 23/12, a Defesa Civil atendeu 218 ocorrências. Desse total, 165 chamados foram relacionados à queda de árvores em ruas e na rede elétrica. 35 vias sofreram interdições, mas todas já foram liberadas. Árvores também atingiram 15 residências sem provocar vítimas, somente danos materiais.

O caso mais grave aconteceu na rua 20, número 85, na Vila Britânia, onde parte de uma residência desmoronou. Cláudio Cândido Soares, de 51 anos, morreu soterrado. A Defesa Civil determinou a demolição do imóvel e interditou outras duas residências próximas.

A concessionária Elektro, responsável pela distribuição de energia, atuou em conjunto com as forças de segurança nas áreas afetadas pela falta de luz. Ainda há oito ocorrências em andamento, segundo a Defesa Civil. Já o abastecimento de água está totalmente restabelecido, informou a Sabesp.

Plantão de Natal

Apesar do fim do gabinete de crise, a Defesa Civil vai continuar de prontidão durante o Natal com três equipes a postos para atender qualquer eventualidade. “Vai ter plantão, sim. Teremos duas equipes durante o dia e uma à noite, porém, todo o efetivo também está de sobreaviso”, afirmou José Carlos Antunes, coordenador da Defesa Civil Municipal.

Em casos de urgência e emergência, moradores e turistas podem acionar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.