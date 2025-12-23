Boulevard Genève abre as portas para ceias de Natal e Réveillon em Campos do Jordão

Campos do Jordão se prepara para um dos períodos mais movimentados do ano, e o Boulevard Genève confirma sua posição como um dos principais polos gastronômicos e turísticos da cidade ao anunciar funcionamento especial e menus exclusivos para as celebrações de Natal e Réveillon. Restaurantes tradicionais do complexo, como Baden Baden Choperia, Bam Bam Café e Matterhorn, prepararam programações diferenciadas para atender moradores e turistas durante as noites mais aguardadas do fim de ano.

A iniciativa acompanha o crescimento expressivo do fluxo turístico em Campos do Jordão neste período e integra a programação do Natal Feito à Mão, considerado o primeiro Natal em crochê do Brasil. A instalação inédita transformou o Boulevard em um grande cenário afetivo, reforçando o espaço como referência para quem busca experiências que unem gastronomia, cultura e arquitetura emblemática.

Segundo a superintendência do empreendimento, o objetivo é acolher o público em um dos momentos mais simbólicos do calendário jordanense. O maior prédio em enxaimel da América Latina ganha ainda mais protagonismo ao oferecer experiências que vão além da refeição, combinando ambientação temática, música ao vivo e serviços pensados para a celebração em família ou entre amigos.

Gastronomia com propostas variadas para as festas

O Boulevard Genève reúne estilos distintos de cozinha, o que permite atender perfis variados de público durante o Natal e o Réveillon. O Bam Bam Café aposta em um menu especial de Natal, ideal para quem prefere uma celebração mais leve e flexível, sem a formalidade de uma ceia tradicional. Para a virada do ano, a operação também se adapta ao ritmo intenso da cidade, oferecendo atendimento noturno mediante reserva, alinhado ao perfil de visitantes que valorizam conveniência aliada à boa gastronomia.

Já a Baden Baden Choperia, referência quando se fala em culinária alemã e cervejas artesanais na Serra da Mantiqueira, mantém o funcionamento normal na véspera de Natal, com seu cardápio tradicional de pratos típicos e bebidas. No Réveillon, o espaço ganha uma operação especial, com menu exclusivo e banda ao vivo tocando pop e rock internacional, criando um clima festivo para celebrar a chegada de 2026 em grande estilo.

O Matterhorn prepara uma experiência clássica e sofisticada para o Ano Novo. A ceia especial contará com piano ao vivo e um jantar completo, incluindo entradas selecionadas e festival de fondue de queijo, carne e chocolate, além de bebidas. O restaurante não abre na véspera de Natal, concentrando sua operação especial exclusivamente na noite de Réveillon.

Geração de empregos acompanha alta temporada

Além das experiências gastronômicas, o período de festas também reflete diretamente na economia local. O Matterhorn anunciou a abertura de vagas para auxiliar de cozinha, cumim e copeiro, em contratações de caráter fixo. A iniciativa acompanha o aumento da demanda turística e reforça o papel do Boulevard Genève como gerador de empregos e movimentador da economia de Campos do Jordão durante a alta temporada.

Funcionamento especial das ceias no Boulevard Genève

Baden Baden Choperia

24 de dezembro (véspera de Natal): aberto com cardápio regular, das 11h à meia-noite, sem necessidade de reserva

31 de dezembro (Réveillon): aberto com menu especial à noite, mediante reserva

Reservas: (12) 99176-4680

Bam Bam Café

24 de dezembro (véspera de Natal): aberto com menu especial, sem necessidade de reserva

31 de dezembro (Réveillon): aberto com menu especial à noite, mediante reserva

Reservas: (12) 99798-1279

Matterhorn

24 de dezembro (véspera de Natal): fechado

31 de dezembro (Réveillon): ceia especial com fondue à noite, mediante reserva

Reservas: https://reservasmatter.wixstudio.com/matterhorn

Endereço

Rua Djalma Forjaz, 93 – Capivari – Campos do Jordão – SP

Um ícone do turismo jordanense

Centro de experiências e turismo, o Boulevard Genève é um dos marcos mais importantes da história de Campos do Jordão. Considerado o marco zero do turismo local, o empreendimento ajudou a definir a identidade arquitetônica da cidade, consolidando o estilo da chamada “Suíça Brasileira”. Fundado há 40 anos, o complexo recebe, em média, mais de 1 milhão de visitantes por mês, reúne cerca de 25 lojas com foco em marcas e produtos da Serra da Mantiqueira e abriga alguns dos restaurantes mais tradicionais do destino.

Durante o fim de ano, o Boulevard Genève reafirma seu papel como ponto de encontro de moradores e turistas, oferecendo experiências que unem gastronomia, cultura, memória afetiva e celebração, em um dos cenários mais emblemáticos da temporada natalina em Campos do Jordão.