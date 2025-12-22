400 mil turistas são esperados para o Natal e réveillon

Festas de fim de ano se transformaram em uma nova temporada - Foto @correianews

Campos do Jordão é a prova de que cada vez mais turistas trocam a praia pela montanha durante as festas de final de ano. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, cerca de 400 mil visitantes devem subir a serra. “Estimamos 120 mil turistas no Natal e 280 mil no ano novo”, afirmou o secretário, Fábio Izar. E sobram razões para essa escolha.

A prefeitura, Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA) e o trade turístico transformaram esse período do ano em uma segunda temporada oferecendo decoração temática e programação diversificada. A parte cultural encerrada dia 21/12 contou com 39 apresentações. Merecem destaque o musical “O Filho da Humanidade” realizado pelo núcleo de teatro da FLMA, o espetáculo “Dom Quixote”, do núcleo de dança, e o show “Ecoar 8º Concerto Infantojuvenil”, produzido pelo núcleo de música.

Já o encantamento dos enfeites natalinos permanece até dia 6 de janeiro de 2026 transformando a paisagem urbana em cenários lúdicos repletos de luzes, cores e muito brilho.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Festa da virada terá queima de fogos silenciosos

O impacto visual começa já no portal de entrada, que recebe os turistas literalmente com um tapete vermelho. O cartão de visitas da estância conta ainda com um corredor de luzes, arabescos iluminados, bonecos de neve, árvores de natal e elementos inéditos na decoração, a maior de todos os tempos.

Na praça da Bandeira, em Vila Abernéssia, uma floresta musical toca músicas natalinas o tempo todo. Já o Gazebo virou a sede da “Fábrica de Brinquedos” de Papai Noel, que é conectada à praça por um túnel iluminado. Em Vila Capivari, luzes criam efeitos cenográficos na praça que abriga a Casa de Papai Noel e uma árvore de Natal gigante, com 16 m de altura.

Neve artificial é destaque no Parque Capivari - Foto @correianews

Na fachada da Igreja de São Benedito, todas as noites têm projeções de vídeo mapping com imagens e filmes natalinos de 15 minutos de duração. O Boulevard Geneve, ponto turístico mais visitado e mais fotografado da estância, também entrou na decoração com sua torre iluminada.

Já no Parque Capivari, a decoração traz toda a magia da Disney com seu personagem mais emblemático: o Mickey. O ratinho mais popular do planeta é representado por uma estátua de 6 m de altura iluminada com 12 mil lâmpadas de led. E quem disse que não neva em Campos do Jordão? 10 máquinas de neve artificial criam a cada 15 minutos verdadeiras nevascas que encantam adultos e principalmente as crianças.

E após o sucesso de 2024, o parque Capivari vai ser palco novamente do Show da Virada, com bandas se apresentando ao longo do dia em preparação para a queima de fogos silenciosos, sem estampidos, apenas com efeitos visuais na noite do réveillon. Cerca de 25 mil pessoas são esperadas para o show pirotécnico que será realizado no Morro do Elefante.

Clima e tranquilidade são os diferenciais

Campos do Jordão mantém temperaturas amenas o ano inteiro. Mesmo durante o verão, quando os termômetros podem chegar a 30ºC, a sensação térmica é sempre menor devido ao clima serrano que garante o frescor na cidade mais alta do Brasil.

Graças a este ar condicionado natural, à noite é possível até sentir frio, principalmente durante a madrugada quando a temperatura costuma cair a menos de 10ºC. Por isso, não deixe de trazer agasalhos na sua bagagem. O secretário de Turismo também destaca a tranquilidade da estância. “Temos 74 atrativos turísticos e os lugares não estão lotados, então é possível vir para descansar também”, ressaltou Fábio Izar.

Lago do Parque Bambuí - Foto @correianews

Assim, com programação diferenciada e natureza incomparável, a cidade tem conseguido aquecer a economia em pleno verão. Segundo o secretário de Turismo, essa quebra da sazonalidade é percebida na taxa de ocupação da rede hoteleira. “Réveillon, a gente deve chegar bem perto de 95% e Natal, em 70%”, prevê Fábio Izar.