Conteúdo oferecido por:

2026 será o ano dos feriados prolongados

Calendário oficial divulgado pelo Governo Federal prevê 11 feriadões, incluindo pontos facultativos

por: Redação ( Ontem ) - Atualizado: 31/12/2025 10:42
Feriados prolongados devem aquecer o Turismo em 2026 - Foto @correianews

2026 será o ano de arrumar as malas e viajar. É o que revela o calendário oficial de feriados nacionais e pontos facultativos divulgado pelo Governo Federal. Serão 10 datas de descanso, sendo que nove delas vão cair em dias úteis, estendendo a folga para o fim de semana.

De acordo com o calendário, são feriados prolongados a Confraternização Universal (quinta-feira, 01/01), Paixão de Cristo (sexta-feira, 03/04), Tiradentes (terça-feira, 21/04), Dia do Trabalho (sexta-feira, 01/05), Independência do Brasil (segunda-feira, 07/09), Dia da Padroeira (segunda-feira, 12/12), Finados (segunda-feira, 02/11), Dia da Consciência Negra (sexta-feira, 20/11) e Natal (sexta-feira, 25/12)

A única exceção é 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, que será em um domingo. 2026 terá ainda nove pontos facultativos. É o caso do Carnaval, previsto para os dias 16, 17 e 18 de fevereiro (segunda, terça e quarta-feira de cinzas até as 14h) e Corpus Christi (quinta-feira, 04/06). Somando essas datas consideradas pontos facultativos, o brasileiro terá, então, 11 feriadões para descansar.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Confira a seguir o calendário oficial de feriados e de pontos facultativos:

Feriados nacionais

  • 1º de janeiro — Confraternização Universal
  • 3 de abril — Paixão de Cristo
  • 21 de abril — Tiradentes
  • 1º de maio — Dia Mundial do Trabalho
  • 7 de setembro — Independência do Brasil
  • 12 de outubro — Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro — Finados
  • 15 de novembro — Proclamação da República
  • 20 de novembro — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro — Natal

Pontos facultativos

  • 16, 17 e 18 de fevereiro (Carnaval, com Quarta-feira de Cinzas até 14h)
  • 20 de abril
  • 4 e 5 de junho (Corpus Christi e dia seguinte)
  • 28 de outubro (Dia do Servidor Público federal)
  • 24 de dezembro (após 13h)
  • 31 de dezembro (após 13h)

Vale lembrar que no calendário oficial de feriados nacionais e pontos facultativos não entram as datas vinculadas a leis estaduais e municipais, que deverão ser observadas apenas nas respectivas localidades.

Links Patrocinados

Hotel Geneve
Hotel tradicional de Campos está localizado na avenida principal da cidade entre o ce...
Pousada Recanto Feliz
A apenas 800 metros do Centrinho turístico de Vila Capivari, a Pousada Recanto Feliz...
Pousada Campos dos Holandeses
Localizada em dos mais lindos bairros de Campos, a mais nova pousada foi planejada pa...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 02/01/2026
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 03/01/2026
Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 09/01/2026
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 10/01/2026
Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 16/01/2026
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 17/01/2026