2026 será o ano dos feriados prolongados

2026 será o ano de arrumar as malas e viajar. É o que revela o calendário oficial de feriados nacionais e pontos facultativos divulgado pelo Governo Federal. Serão 10 datas de descanso, sendo que nove delas vão cair em dias úteis, estendendo a folga para o fim de semana.

De acordo com o calendário, são feriados prolongados a Confraternização Universal (quinta-feira, 01/01), Paixão de Cristo (sexta-feira, 03/04), Tiradentes (terça-feira, 21/04), Dia do Trabalho (sexta-feira, 01/05), Independência do Brasil (segunda-feira, 07/09), Dia da Padroeira (segunda-feira, 12/12), Finados (segunda-feira, 02/11), Dia da Consciência Negra (sexta-feira, 20/11) e Natal (sexta-feira, 25/12)

A única exceção é 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, que será em um domingo. 2026 terá ainda nove pontos facultativos. É o caso do Carnaval, previsto para os dias 16, 17 e 18 de fevereiro (segunda, terça e quarta-feira de cinzas até as 14h) e Corpus Christi (quinta-feira, 04/06). Somando essas datas consideradas pontos facultativos, o brasileiro terá, então, 11 feriadões para descansar.

Confira a seguir o calendário oficial de feriados e de pontos facultativos:

Feriados nacionais

1º de janeiro — Confraternização Universal

3 de abril — Paixão de Cristo

21 de abril — Tiradentes

1º de maio — Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro — Independência do Brasil

12 de outubro — Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro — Finados

15 de novembro — Proclamação da República

20 de novembro — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25 de dezembro — Natal

Pontos facultativos

16, 17 e 18 de fevereiro (Carnaval, com Quarta-feira de Cinzas até 14h)

20 de abril

4 e 5 de junho (Corpus Christi e dia seguinte)

28 de outubro (Dia do Servidor Público federal)

24 de dezembro (após 13h)

31 de dezembro (após 13h)

Vale lembrar que no calendário oficial de feriados nacionais e pontos facultativos não entram as datas vinculadas a leis estaduais e municipais, que deverão ser observadas apenas nas respectivas localidades.