Conteúdo oferecido por:

ALESP aprova lei que dá isenção do IPVA para motos até 180 cilindradas

Texto deve beneficiar cerca de 80% da frota de motocicletas do Estado de São Paulo

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 18/12/2025 10:21
Isenção aguarda sanção do governador e deve valer já em 2026 - Foto Divulgação

O Governo de São Paulo aprovou na Assembleia Legislativa de SP (ALESP) o projeto de lei que isenta do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos proprietários de motocicletas, motonetas e ciclomotores com até 180. A medida atinge somente veículos que estiverem com o registro e o licenciamento regularizados.

O texto altera a Lei 13.296/2008 que regulamenta o IPVA no estado, isentando do imposto cerca de 4,3 milhões de motocicletas, o que corresponde a aproximadamente 80% da frota estadual. Segundo o Governo de São Paulo, motoboys e demais profissionais que utilizam a moto como instrumento de trabalho deverão ser os maiores beneficiados.

O projeto aprovado pela ALESP segue agora para sanção do governador e a isenção deverá valer já a partir de 2026. “A moto é, para muitos trabalhadores, uma ferramenta de sustento e de mobilidade. Com esse projeto que pode isentar até 80% da frota do IPVA, o Estado reconhece essa realidade e atua com responsabilidade social e fiscal”, disse Tarcísio de Freitas.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Links Patrocinados

Pousada Chateau do Luar
Localizada na região de Vila Abernéssia - Centro Comercial de Campos do Jordão. A Pou...
Alquimia Restaurante
Com ambiente amplo e aconchegante o Restaurante recebe você para experiência gastronô...
Pousada La Toscana
Com arquitetura em estilo enxaimel, a pousada integra uma atmosfera romântica e aconc...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos

Teatro – O Filho da Humanidade II

Teatro – O Filho da Humanidade II

Quando: 19/12/2025
Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 19/12/2025
Corrida Iluminada de Natal 2025

Corrida Iluminada de Natal 2025

Quando: 20/12/2025
Carde – Cortejo de Natal III

Carde – Cortejo de Natal III

Quando: 20/12/2025
Toriba Musical – Carmen de Georges Bizet

Toriba Musical – Carmen de Georges Bizet

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 20/12/2025
Toriba Musical – Só Saia

Toriba Musical – Só Saia

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 25/12/2025