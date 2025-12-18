ALESP aprova lei que dá isenção do IPVA para motos até 180 cilindradas

Isenção aguarda sanção do governador e deve valer já em 2026 - Foto Divulgação

O Governo de São Paulo aprovou na Assembleia Legislativa de SP (ALESP) o projeto de lei que isenta do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos proprietários de motocicletas, motonetas e ciclomotores com até 180. A medida atinge somente veículos que estiverem com o registro e o licenciamento regularizados.

O texto altera a Lei 13.296/2008 que regulamenta o IPVA no estado, isentando do imposto cerca de 4,3 milhões de motocicletas, o que corresponde a aproximadamente 80% da frota estadual. Segundo o Governo de São Paulo, motoboys e demais profissionais que utilizam a moto como instrumento de trabalho deverão ser os maiores beneficiados.

O projeto aprovado pela ALESP segue agora para sanção do governador e a isenção deverá valer já a partir de 2026. “A moto é, para muitos trabalhadores, uma ferramenta de sustento e de mobilidade. Com esse projeto que pode isentar até 80% da frota do IPVA, o Estado reconhece essa realidade e atua com responsabilidade social e fiscal”, disse Tarcísio de Freitas.