Nova cobertura do ginásio esportivo será entregue em 2026

Obra retomada em dezembro deverá ser concluída no primeiro semestre de 2026 - Foto Sérgio Biagioni

O Centro Esportivo Armando Ladeira, em Vila Abernéssia, está passando por uma grande reforma. Entre as melhorias, destaque para a cobertura elevada que vai possibilitar a prática de modalidades que envolvem saques e arremessos, como por exemplo, o voleibol. Com o teto mais alto, as jogadas aéreas não sofrerão mais a interferência das vigas de sustentação, o que era muito comum antes da modernização do prédio.

O pé direito mais alto também vai proporcionar benefícios ao público, que vai sofrer menos com o calor nas arquibancadas devido à elevação do teto. Açlém disso, o campo visual para a quadra também será ampliado. As obras estavam paralisadas devido a problemas com a empresa contratada e foram retomadas em dezembro, após medidas administrativas. Além do novo telhado, o projeto prevê também a troca e modernização do sistema interno de iluminação do ginásio.

Segundo a prefeitura, R$ 2,83 milhões estão sendo investidos na obra que deverá ser entregue no primeiro semestre de 2026. Inaugurado na década de 1970, o Centro Esportivo Armando Ladeira tem capacidade para três mil pessoas e é a principal arena de esportes de Campos do Jordão.

Deck é reaberto após reforma

Enquanto as obras do novo telhado estão a todo vapor, outro projeto acaba de ser concluído: a reforma do deck que dá acesso ao ginásio esportivo. A estrutura de metal recebeu pintura nova, o piso antigo foi substituído por madeira ecológica e um novo corrimão também foi instalado no local. R$ 246,3 mil foram investidos no projeto.

Deck de acesso ao ginásio esportivo - Foto Sérgio Biagioni

Ainda estão em andamento no município a construção da nova rotatória de Vila Jaguaribe e obras de muros de contenção em vários locais, incluindo a região próxima ao Grande Hotel Senac e o bairro dos Mellos. Melhorias na ciclovia, revitalização de escadões, a reforma do telhado do Complexo Municipal de Sáude também estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Obras, entre outras intervenções.