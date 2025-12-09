Conteúdo oferecido por:

Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas na Serra da Mantiqueira

Há previsão de tempestadas e rajadas de vento acima de 90 km/h; Defesa Civil já montou gabinete de crise para monitoramento das áreas de risco

por: Redação ( Ontem ) - Atualizado: 09/12/2025 08:07
Ciclone extratropical muda o tempo em São Paulo - Foto @correianews

Um ciclone extratropical que avança do Sul do país mudou o tempo no Estado de São Paulo. A terça-feira começou chuvosa e fria, colocando a Defesa Civil em alerta devido à previsão de tempestades com rajadas de vento e até queda de granizo em todo o estado.

O volume maior de chuva é esperado para a divisa com o Paraná e também para a faixa leste paulista, atingindo o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira, onde o solo encharcado aumenta os riscos de deslizamentos de terra. A Defesa Civil já ativou o gabinete de crise para monitorar as áreas de risco.

Terça e quarta-feira são os dias de maior atenção. Além da chuva volumosa, há previsão também de rajadas de vento acima de 90 km/h. Somente na quinta-feira, 11/12, quando o ciclone extratropical começa a se afastar de São Paulo, que as condições climáticas deverão melhorar. Até lá, concessionárias de energia, Corpo de Bombeiros e demais forças de segurança estarão à postos para qualquer eventualidade.

A Defesa Civil de Campos do Jordão intensificou o monitoramento das áreas de risco. “Estamos com nossas equipes a postos, mantendo a população informada”, disse José Carlos Antunes, coordenador da Defesa Civil municipal. Ele também pede cautela aos turistas nas estradas que dão acesso à estância, principalmente nos trechos de serra. “Dezembro, devido ao Natal, é um mês em que o turismo é muito forte e estamos preparados para receber a todos”.

Recomendações da Defesa Civil

Durante o período de alerta, evite áreas arborizadas devido aos ventos fortes. Além disso, recolha objetos soltos que possam ser arremessados e nunca tente atravessar áreas alagadas ou com enxurradas. Preste atenção no solo. Rachaduras indicam movimentação.

Em casos de urgência e emergência, moradores e turistas podem acionar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

