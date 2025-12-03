Parques temáticos colocam Campos do Jordão na final do Prêmio Top Destinos Turísticos de SP

Museu de cera do parque Dreams House, em Campos do Jordão - Foto @correianews

Campos do Jordão está novamente na final do Prêmio Top Destinos Turísticos de São Paulo, um reconhecimento aos municípios paulistas que investem e se destacam no setor. Eleita o Melhor Destino Gastronômico em 2023, a estância agora vai em busca do primeiro lugar na categoria Parques Temáticos e Naturais.

Os adversários nessa disputa são as cidades de São Pedro, Olímpia e Holambra, que juntamente com Campos do Jordão foram as mais indicadas durante a fase de votação popular. Na etapa decisiva, um júri especializado vai analisar vários quesitos como infraestrutura turística, qualidade dos atrativos, estratégias de promoção, entre outros critérios.

Campos do Jordão chega à final como forte candidata ao título graças aos investimentos que recebeu no segmento de parques temáticos. O Grupo Dreams, que atua no sul do país, trouxe em 2025 um verdadeiro complexo de entretenimento. Em agosto foi inaugurada a Dreams House com o Mundo em Miniatura e o Dreamland Museu de Cera, o maior do Brasil. No final de novembro estreou o Vale dos Dinossauros, a sua mais nova atração.

Parques naturais ampliam o favoritismo de Campos do Jordão

Os parques naturais também ampliam as chances de Campos do Jordão, que tem o clima e as paisagens como seus maiores atrativos. Lugares belíssimos como o Horto Florestal, Amantkir, Prana pôr do sol, Parque Bambuí, Parque da Lagoinha, entre outros espaços que proporcionam contato direto com a natureza fortalecem ainda mais a candidatura da estância na disputa pelo primeiro lugar da categoria. "Nenhuma cidade do interior de São Paulo tem tantos parques como Campos do Jordão", ressaltou confiante na vitória Aref Farkouh, proprietário do Parque Bambuí.

Para Walter Vasconcelos, proprietário do Amantkir, a estância possui parques estruturados e com padrões de qualidade e atratividade que não deixam nada a desejar aos melhores do mundo. “Independetemente do resultado, Campos do Jordão é sem dúvida a capital paulista dos parques com estilos que abraçam todos os gostos”.

98 cidades se inscreveram em 16 categorias, sendo 38 estâncias e 25 Municípios de Interesse Turístico (MITs), o que demonstra uma alta competitividade entre os destinos. “São Paulo está cada vez mais competitivo e a premiação traduz a essência de todo um ecossistema virtuoso e profissional”, destacou Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Rafael Montenegro, diretor do Parque Capivari, ressaltou a importância da classificação à final. "Chegar à finalíssima mostra que Campos do Jordão vive um momento especial e acreditamos que, com a força do destino e o carinho do público, temos excelentes chances de conquistar o prêmio". O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fábio Izar, destacou o significado do reconhecimento. “Isso dará maior visibilidade pelo Governo do Estado para investimentos e também tornará a cidade mais atrativa para o setor privado, contribuindo para o desenvolvimento econômico”.

A solenidade de entrega do Prêmio Top Destinos Turísticos de São Paulo será no dia 16 de janeiro de 2026 no Hotel Terras Altas Resort & Convention Center, na cidade de Itapecerica da Serra.