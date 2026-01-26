Carnaval Cultural em Campos do Jordão terá concerto à luz de velas com clássicos inesquecíveis do cinema

Em meio à atmosfera vibrante do Carnaval Cultural, Campos do Jordão recebe um espetáculo que propõe uma pausa sensorial em contraste com a agitação típica do período. No dia 16 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval, o público poderá vivenciar o Concerto à Luz de Velas – A Música do Cinema, uma apresentação que une trilhas sonoras icônicas do cinema mundial à experiência intimista de uma sala iluminada apenas por velas, reforçando o caráter contemplativo do encontro musical.

O concerto será apresentado pela Cia. Filarmônica, grupo reconhecido por mais de 25 anos de atuação no cenário musical brasileiro, e acontece no Campos Hall, no bairro do Capivari, um dos principais polos culturais e turísticos da cidade.

A música como experiência humana e coletiva

A proposta do concerto dialoga diretamente com a essência do encontro humano em torno da música. Em um mundo cada vez mais marcado pela hiperconexão digital e pelo consumo rápido de conteúdos, a experiência de assistir a um concerto ao vivo, em ambiente cuidadosamente preparado, resgata a ideia de convivência, escuta atenta e conexão emocional.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

A iluminação à luz de velas reforça essa atmosfera. O fogo, elemento ancestral que acompanha a humanidade desde seus primórdios, sempre esteve associado ao convívio social, à transmissão de histórias e à construção simbólica das culturas. No concerto, ele funciona como elo entre passado e presente, criando um cenário que favorece a imersão e o envolvimento do público com a música.

Trilhas sonoras que marcaram gerações

O repertório reúne temas consagrados do cinema internacional, reconhecidos não apenas pelas imagens que acompanham, mas pela força musical que ajudou a eternizá-los na memória coletiva. A seleção inclui composições de filmes que atravessaram décadas e continuam emocionando diferentes gerações.

Entre os destaques do programa estão trilhas de Cinema Paradiso, Perfume de Mulher, Ghost, Titanic, O Fantasma da Ópera, Coração Valente, E o Vento Levou, Casablanca, O Poderoso Chefão, O Rei Leão, Chaplin, Star Wars, A Lista de Schindler, Gladiador, O Senhor dos Anéis, Harry Potter e Cantando na Chuva, entre outros clássicos que ajudaram a definir a história do cinema mundial.

A proposta não é apenas revisitar essas obras, mas permitir que o público as redescubra por meio de arranjos camerísticos, valorizando nuances melódicas e emocionais que muitas vezes passam despercebidas nas versões originais.

Camerata e formação instrumental

O concerto será executado pela Camerata da Cia. Filarmônica, formada por um conjunto de músicos que unem técnica apurada e sensibilidade artística. A instrumentação inclui piano, violinos, violas, violoncelos e violão, criando uma sonoridade equilibrada entre o erudito e o popular.

Essa formação permite interpretações elegantes e envolventes, adequadas tanto à grandiosidade das trilhas épicas quanto à delicadeza de temas românticos e intimistas.

Elenco

Piano: Fausto Ito

Violinos: Marcus Vinicius e Fábio Oliveira

Violas: Keder Candido e Felipe Oliveira

Violoncelos: Julio Pelloso e Thiago de Andrade

Violão: Waldir Junior

Direção musical com trajetória internacional

A direção musical é assinada por Júlio Pelloso, bacharel em violoncelo pela Faculdade Mozarteum (FAMOSP) e nome atuante no cenário musical paulista. Com formação no Método Jaffé de ensino coletivo de cordas, Pelloso aprimorou seus estudos com importantes professores nacionais e integrou diversas orquestras e grupos musicais ao longo da carreira.

Sua trajetória inclui turnês internacionais por países como Argentina, Panamá, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Emirados Árabes, Holanda e Inglaterra. Atualmente, também integra projetos como o sexteto de cordas Six e o Trio Titanium, conhecidos por mesclar linguagens da música popular e erudita.

Cultura e turismo em sintonia

A realização do concerto durante o Carnaval Cultural reforça o posicionamento de Campos do Jordão como destino que vai além do turismo sazonal, apostando em uma programação cultural diversificada e de alto nível. Eventos como este contribuem para ampliar o perfil do público visitante, atraindo apreciadores de música, arte e experiências diferenciadas.

O espetáculo conta ainda com o apoio de parceiros locais, fortalecendo a integração entre cultura, turismo e economia criativa. A hospedagem oficial é o Hotel Vila Inglesa, referência em conforto e tradição na cidade.

Serviço

Concerto à Luz de Velas – A Música do Cinema

Data: 16 de fevereiro (segunda-feira de Carnaval)

Horário: 18h

Local: Campos Hall – Av. Macedo Soares, 499, Capivari, Campos do Jordão (SP)

Ingressos:

R$ 80,00 (meia-entrada)

R$ 120,00 (inteira antecipada)

Vendas: Bilheteria Express

Informações: (11) 99500-3071

Classificação: Livre

Direção musical: Júlio Pelloso

Direção de produção: Marco Fentanes

Realização: Fentanes Produções

Com uma proposta que une memória afetiva, excelência musical e ambientação cuidadosamente pensada, o Concerto à Luz de Velas se consolida como um dos destaques da programação cultural do Carnaval em Campos do Jordão, oferecendo ao público uma experiência que vai muito além do espetáculo e permanece na lembrança muito depois do último acorde.