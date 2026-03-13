Meia maratona altera o trânsito no fim de semana

Cerca de 2 mil atletas estão inscritos para a prova - Foto @correianews

Domingo, dia 15 de março, Campos do Jordão recebe a 1ª Meia Maratona Internacional, com a participação de dois mil atletas, mas o trânsito vai sofrer alterações já na véspera para a realização da Prova de Milha em preparação aos 21 km. Serão 1.609 m de percurso com largada às 18h do sábado, 14.

Para garantir a segurança dos corredores e também dos motoristas, a partir das 15h30 as avenidas Frei Orestes Girardi e Emílio Ribas ficarão interditadas no trecho entre o Sans Souci e o Parque Capivari. A liberação está prevista para as 19h. No domingo, dia 15, várias ruas e avenidas serão fechadas a partir das 06h. Confira:

INTERDIÇÃO TOTAL DAS 6h às 7h30

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R. Eng. Diogo José de Carnalho

Av. José Manoel Gonçalves

R. Djalma Forjaz

R. Vitor Godinho

R.Macedo Soares

R. Eng Winter

Av. Dep. Plínio de Godoi

INTERDIÇÃO TOTAL DAS 6h às 9h

Av. Sen. Roberto Simonsen;

Av. Mariane Baungart;

Av; Paulo Ribas;

R. Silvio da Costa;

R. Sen. Fontes Junior;

R. Marcondes Machado;

Praça Castro Alves.

Além da sinalização, agentes do Departamento do Sistema Viário (DSV) também estarão a postos orientando os motoristas.

Haja fôlego!

Pela primeira vez no Brasil, uma meia maratona será disputada a quase 1.700 m de altitude, um desafio a mais para os corredores, já que o ar rarefeito dificulta a respiração. A largada está marcada para as 07h de domingo, em Vila Capivari.

Serão 21 km pelas mais belas paisagens de Campos do Jordão, incluindo a Ducha de Prata, um dos mais tradicionais pontos turísticos da estância. A prova está homologada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBA) e pela World Athletics, órgão máximo do atletismo mundial. Com isso, os resultados obtidos servirão de índice para competições internacionais.

Atletas consagrados já confirmaram presença, entre eles, Marilson dos Santos, bicampeão da Maratona de Nova York e tri da São Silvestre; Paulo Paula, que participou das olimpíadas de Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio, 2021 e Fábio Jesus, terceiro colocado na São Silvestre de 2025.

Ao todo R$ 68 mil em prêmios serão distribuídos, informou a Federação Paulista de Atletismo (FPA). Parte do percurso também será compartilhada com o 1º Campeonato Paulista de Corrida de Rua, com provas de 5 km e 10 km. “É uma competição conjunta para que os nossos atletas federados possam buscar melhores posições no ranking”, explicou Rogério Bispo, vice-presidente da FPA.

Maurren Maggi, medalha de ouro no salto em distância na Olimpíada de Pequim, em 2008, será a madrinha da meia maratona. “É um prazer estar em Campos do Jordão, lugar que eu amo, e a experiência será incrível, com certeza”, disse a campeã olímpica.