Parque Capivari projeta público de 80 mil pessoas durante o Carnaval com programação gratuita para famílias

O Parque Capivari, em Campos do Jordão, inicia no dia 1º de fevereiro sua programação especial de Carnaval, com atividades gratuitas voltadas ao público infantil e familiar. As ações seguem ao longo de todo o mês, com concentração das principais atrações entre os dias 14 e 17 de fevereiro, período em que o espaço espera receber cerca de 80 mil visitantes.

Com foco em lazer ao ar livre, convivência familiar e experiências culturais acessíveis, a agenda foi planejada para atender crianças, pais, responsáveis e também tutores de animais de estimação. A proposta inclui apresentações musicais, espetáculos teatrais infantis e atividades interativas distribuídas ao longo do dia, reforçando o Parque como uma alternativa ao Carnaval tradicional.

De acordo com o diretor-geral do Parque Capivari, Rafael Montenegro, o evento consolida o posicionamento do espaço como destino de lazer para famílias durante o feriado. Segundo ele, o chamado Carnaval de Bolhas foi concebido para oferecer uma experiência segura, organizada e democrática, permitindo que adultos e crianças aproveitem juntos a programação em contato com a natureza e com atrações culturais.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Um dos destaques da agenda é justamente o Carnaval de Bolhas, que conta com a instalação de quatro máquinas no palco principal, responsáveis pela produção contínua de bolhas de sabão. A estrutura cria um ambiente lúdico e interativo, especialmente atrativo para o público infantil, e se tornou uma das marcas registradas do evento.

O histórico recente reforça a expectativa de público elevada. Em 2025, durante os quatro dias principais de Carnaval, o Parque Capivari recebeu aproximadamente 78 mil pessoas, consolidando o evento como um dos mais relevantes do período na Serra da Mantiqueira. Para a administração do espaço, o número reflete uma mudança no perfil dos visitantes durante o feriado.

Segundo Rafael Montenegro, cresce a procura por alternativas mais tranquilas ao Carnaval de rua. A proposta do Parque, afirma ele, atende famílias que buscam descanso, lazer estruturado e atividades que possam ser compartilhadas entre diferentes gerações, sem abrir mão do clima festivo característico da data.

Programação dos dias principais

No sábado, dia 14, a agenda começa com duas sessões do espetáculo infantil “Aventura na Montanha: O Musical”, às 11h e às 13h. Na sequência, ocorre a Matinê Imotion Kids, às 15h, e o Show de Carnaval com a Banda Imotion, às 19h.

No domingo, dia 15, a programação segue com Matinê Imotion Kids às 15h e apresentação da Banda Imotion às 19h. Na segunda-feira, dia 16, o formato se repete, mantendo as atrações voltadas ao público familiar ao longo da tarde e da noite. O encerramento, na terça-feira, dia 17, acontece com Matinê Imotion Kids às 15h e Show de Carnaval às 19h.

Impacto no calendário turístico

A movimentação registrada durante o Carnaval de Bolhas também serve como referência para o planejamento das próximas ações do calendário turístico do Parque. Um dos destaques já confirmados é a programação especial de Páscoa, que neste ano terá duração ampliada.

A chamada Páscoa na Montanha será realizada entre os dias 27 de fevereiro e 10 de abril, totalizando 40 dias de atividades. Na edição anterior, o evento atraiu grande público, com intervenções cenográficas espalhadas pelo Parque, distribuição de ovos de Páscoa coloridos, passarela iluminada, trenzinho temático para crianças e a instalação de um coelho gigante de cinco metros de altura em estrutura 3D.

Para Rafael Montenegro, o conjunto de ações reforça o Parque Capivari como uma opção estruturada para feriados prolongados. Ele destaca que o espaço reúne segurança, infraestrutura, programação cultural e contato com a natureza, atributos cada vez mais valorizados por famílias que buscam experiências de qualidade durante o Carnaval e outras datas comemorativas.

O Parque Capivari funciona diariamente, das 9h às 21h, e está localizado na Rua Engenheiro Diogo José de Carvalho, 1291, na região central de Campos do Jordão. As informações completas sobre a programação podem ser consultadas no Instagram oficial @parquecapivari e no site do empreendimento.