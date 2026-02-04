Campos do Jordão abre inscrições para atividades esportivas gratuitas e aposta em mais saúde em 2026

Com a chegada de um novo ano, cresce também a disposição para tirar do papel as promessas de cuidar melhor da saúde. Em Campos do Jordão, esse movimento ganha reforço a partir da abertura das inscrições para as atividades esportivas gratuitas que serão oferecidas ao longo de 2026 pela Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer.

A iniciativa busca estimular a prática regular de exercícios físicos e enfrentar o sedentarismo, realidade que ainda preocupa no país. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 47% dos brasileiros adultos não praticam atividade física regularmente. Entre os jovens, o índice é ainda mais elevado, chegando a 84%.

Para atender diferentes públicos e faixas etárias, a programação reúne 18 modalidades esportivas. Entre as opções estão atletismo, beach tennis, boxe, capoeira, ciclismo, tênis de mesa e hóquei sobre grama. A grade inclui ainda aulas de pilates e yoga, além de escolinhas de artes marciais, com judô, karatê, jiu-jitsu e muay thai.

Também fazem parte da oferta atividades como ginástica funcional, musculação, danças, vôlei e vôlei adaptado. Esta última modalidade conta com regras mais flexíveis e foi pensada especialmente para incentivar a participação de idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Todas as atividades são oferecidas gratuitamente à população.

As inscrições são realizadas exclusivamente por meio de formulário online, no qual o interessado deve indicar a modalidade desejada e preencher informações pessoais e de saúde. Segundo o secretário municipal de Esportes, Marco Aurélio Zoffoli, o critério para preenchimento das vagas será a ordem de inscrição. “Algumas modalidades não têm limite de participantes, então basta se inscrever e aguardar o início das aulas. Outras, porém, contam com número máximo de vagas”, explica.

A Secretaria destaca que manter uma rotina de atividades físicas é essencial para a prevenção de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de contribuir para o bem-estar físico e mental.

Os interessados devem se inscrever o quanto antes para garantir participação nas atividades.

O formulário está disponível no link: https://www.netcampos.com/form-esportes-cj2026