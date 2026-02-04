Conteúdo oferecido por:

Lei determina que cinemas promovam sessões adaptadas para pessoas autistas

Medida válida em todo o Estado de São Paulo assegura a inclusão e o direito de acesso à cultura

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 04/02/2026 16:48
Sessões mensais deverão seguir padrões técnicos para garantir conforto sensorial - Foto Divulgação

Cinemas de todo o Estado de São Paulo vão ter que realizar sessões adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A lei sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas estabelece padrões técnicos que garantam conforto sensorial, como a permanência de luzes levemente acesas e o som com volume reduzido durante a exibição dos filmes.

As sessões também deverão ser identificadas com o símbolo mundial do espectro autista e o acesso será irrestrito, inclusive para os familiares, que poderão entrar e sair da sala a qualquer momento. “A nova lei procura assegurar às pessoas com TEA não apenas acesso à cultura, mas também o respeito as suas necessidades”, afirmou o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Houve apenas um veto ao item 1, parágrafo único do Artigo 1º da lei, que proibia a exibição de publicidades comerciais antes dos filmes. De acordo com o parecer jurídico, somente o Governo Federal tem competência para legislar sobre propaganda, algo que já foi referendado em decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Com a aprovação da lei, as sessões adaptadas para pessoas com TEA deverão ser realizadas mensalmente. Os cinemas de todo o Estado de São Paulo têm 60 dias para se adequarem às determinações e assegurar esse direito

Links Patrocinados

ART BBQ – Restaurante
Um universo texano te espera para muita diversão, aqui você encontra tudo que precisa...
Pousada Cheverny
Todas as suítes dispõem de aquecimento, cama tipo Box Spring King, frigobar, TV LCD e...
Pousada Kaliman
A magia, o charme, a elegância, o clima convidativo acompanhado de muita badalação es...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos