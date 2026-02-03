Conteúdo oferecido por:

UVESP confirma Campos do Jordão como sede do 9º Conexidades

Apresentação oficial deu início aos preparativos para o evento, que será realizado em junho

Apresentação do evento reuniu 170 convidados - Foto @correianews

A União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP) reuniu cerca de 170 convidados no Hotel Quebra-Noz para a apresentação oficial do 9º Conexidades, o maior encontro de parceiros públicos e privados do Brasil, que será realizado de 15 a 19 de junho em Campos do Jordão. “É uma cidade com muito potencial para a realização de eventos. A cidade quis que nós viéssemos para cá, então é uma honra para nós chegarmos em Campos do Jordão”, disse Sílvia Melo, CEO do Conexidades.

As belezas naturais de Campos do Jordão também não foram esquecidas. A folha de plátano, árvore muito presente na estância, está no logotipo do 9º Conexidades, que traz ainda as cores terracota, bege, azul, verde e vinho representando as mudanças de tons na paisagem urbana a cada estação do ano.

Segundo o curador do evento e presidente do Conselho Gestor da UVESP, o tema escolhido será Governança e Sustentabilidade. “Vamos falar sobre meio ambiente, ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança) e tudo aquilo que discute o caminhar sustentável”, explicou. Mas as discussões não ficarão somente em questões ambientais. “A gente vai abordar a reforma tributária, que é um problema não só dos municípios, mas do empresariado, e também sobre o ano eleitoral que muda o destino do nosso país”, lembrou Silvia Melo.

O evento

O 9º Conexidades será realizado no Campos Hall, o antigo Campos do Jordão Covention Center, que foi adquirido por empresários Jordanenses. Trata-se de um verdadeiro laboratório de ideias onde empresários, políticos e gestores públicos trocam experiências para a busca de soluções a problemas comuns. Serão mais de 100 palestrantes, entre eles, o ex-presidente da República, Michel Temer, e o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto.

O evento também vai contar com um feira de exposições onde empresas que trabalham com o poder público poderão oferecer seus produtos e serviços. Haverá ainda um pavilhão para a realização do Conexidades Mulher, que visa promover a participação feminina na vida pública. Em 2025, durante a 8ª edição realizada em Holambra SP, mais de 180 primeiras-damas estiveram presentes, sem contar as vereadoras.

No terreno ao lado do Campos Hall, onde atualmente funciona um estacionamento particular, uma infraestrutura será montada para a realização de plenárias com uma passarela ligando os dois espaços. Haverá ainda o Palco Conexões, onde ocorrerão apresentações artísticas e culturais.

A retomada do turismo de negócios

Em 2025, na cidade de Holambra SP, o Conexidades reuniu cerca de 10.800 participantes de 18 estados. Em Campos do Jordão, o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fábio Izar, estima um público de 15 mil pessoas. “Mas o público indireto formado por familiares dos participantes deve chegar a 40 mil pessoas, isso logo após Corpus Christi, o maior feriado da cidade, o que é muito bom para manter o movimento”, comemorou.

Para o prefeito Carlos Eduardo (Caê), a 9ª edição do Conexidades marca a volta dos grandes eventos corporativos para Campos do Jordão. “O turismo de negócios será retomado com força total com o Conexidades, o maior congresso municipalista do Brasil. Com certeza vai gerar emprego e movimentar a nossa economia”, destacou o prefeito Caê,

