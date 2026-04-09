Com baixa adesão, vacinação contra a febre amarela é intensificada

Campos do Jordão intensificou a campanha de vacinação contra a febre amarela. Segundo a chefe da Vigilância Epidemiológica, Andrea Gonçalves Reis, a cobertura vacinal está em apenas 48%, índice bem abaixo da meta de 95% preconizada pelo Ministério da Saúde. “Até o momento não temos febre amarela urbana, mas o alerta é necessário porque a adesão está baixa”, ressaltou.
A frebre amarela é uma doença viral que afeta o fígado. Na forma silvestre, o vetor é o mosquito Hemagogus. Já nas cidades, o transmissor é o Aedes Aegypti, o mesmo da dengue. Os principais sintomas são febre, dor no corpo, dor de cabeça e mal-estar geral. Nos casos mais graves, pode progredir para hepatite fulminante e levar à morte.
Quem pode tomar a vacina
A vacina é indicada dos nove meses de idade até os 59 anos. Idosos com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades ou com baixa imunidade devem consultar um médico antes de receber o imunizante. Grupos prioritários para a campanha contra a gripe podem atualizar a carteira de vacinação.
Em Campos do Jordão, a dose está disponível nas 13 Unidades Básicas de Saúde. (UBS) Confira os endereços e horários de atendimento:
Área 01 Abernéssia
Rua:Taubaté, 130 Fracalanza
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-4051
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Área 02 Vila Santo Antônio
Rua: Egidio Di Biase, 20 Vila Santo Antônio
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6352
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Área 03 Santa Cruz
Av:Matheus da Costa Pinto, 1000 Santa Cruz
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6200
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Área 04 José Raimundo da Silva
Rua:São Cristovão, 95 Vila Claúdia
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-1461
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Área 05 Vila Albertina
Av:Tassaburo Yamaguchi, 1221-Vila Albertina
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6324
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Área 06 Jardim Márcia
Rua:Valdemar Candido da Silva, S/N Jardim Márcia
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3662-6229
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Área 07 Vila Britânia
Av:Escócia, 380 Vila Britânia
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-3143
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ESF 08 Vila Sodipe
R:Sebastião Aparecido Cesar, 231-Vila Sodipe
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6450
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ESF 09 Recanto Feliz
Rua:Benigno Ribeiro, 46 Recanto Feliz
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3663-5101
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Área 10 Posto Monte Carlo
R: Monte Olímpio , S/N Monte Carlo
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3662-3738
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Área 11 – Centro Saúde II Zona Rural
Av: Adhemar de Barros,115-Abernéssia Segunda á Sexta das 08:00h ás 17:00h (12) 3662-1600
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Área 12 Vila Nadir
Rua: Benedito lourenço, 155-Vila Nadir
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3663-3461
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Área 13 Vila Suiça
Rua: Inácio Caetano, 905-Abernéssia
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3663-7366
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