Com baixa adesão, vacinação contra a febre amarela é intensificada

A vacina é segura, eficaz e indispensável para garantir a saúde - Foto: Governo de SP

Campos do Jordão intensificou a campanha de vacinação contra a febre amarela. Segundo a chefe da Vigilância Epidemiológica, Andrea Gonçalves Reis, a cobertura vacinal está em apenas 48%, índice bem abaixo da meta de 95% preconizada pelo Ministério da Saúde. “Até o momento não temos febre amarela urbana, mas o alerta é necessário porque a adesão está baixa”, ressaltou.

A frebre amarela é uma doença viral que afeta o fígado. Na forma silvestre, o vetor é o mosquito Hemagogus. Já nas cidades, o transmissor é o Aedes Aegypti, o mesmo da dengue. Os principais sintomas são febre, dor no corpo, dor de cabeça e mal-estar geral. Nos casos mais graves, pode progredir para hepatite fulminante e levar à morte.

Quem pode tomar a vacina

A vacina é indicada dos nove meses de idade até os 59 anos. Idosos com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades ou com baixa imunidade devem consultar um médico antes de receber o imunizante. Grupos prioritários para a campanha contra a gripe podem atualizar a carteira de vacinação.

Em Campos do Jordão, a dose está disponível nas 13 Unidades Básicas de Saúde. (UBS) Confira os endereços e horários de atendimento:

Área 01 Abernéssia

Rua:Taubaté, 130 Fracalanza

Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-4051

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Área 02 Vila Santo Antônio

Rua: Egidio Di Biase, 20 Vila Santo Antônio

Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6352

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Área 03 Santa Cruz

Av:Matheus da Costa Pinto, 1000 Santa Cruz

Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6200

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Área 04 José Raimundo da Silva

Rua:São Cristovão, 95 Vila Claúdia

Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-1461

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Área 05 Vila Albertina

Av:Tassaburo Yamaguchi, 1221-Vila Albertina

Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6324

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Área 06 Jardim Márcia

Rua:Valdemar Candido da Silva, S/N Jardim Márcia

Das 08:00h ás 17:00h (12) 3662-6229

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Área 07 Vila Britânia

Av:Escócia, 380 Vila Britânia

Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-3143

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ESF 08 Vila Sodipe

R:Sebastião Aparecido Cesar, 231-Vila Sodipe

Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6450

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ESF 09 Recanto Feliz

Rua:Benigno Ribeiro, 46 Recanto Feliz

Das 08:00h ás 17:00h (12) 3663-5101

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Área 10 Posto Monte Carlo

R: Monte Olímpio , S/N Monte Carlo

Das 08:00h ás 17:00h (12) 3662-3738

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Área 11 – Centro Saúde II Zona Rural

Av: Adhemar de Barros,115-Abernéssia Segunda á Sexta das 08:00h ás 17:00h (12) 3662-1600

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Área 12 Vila Nadir

Rua: Benedito lourenço, 155-Vila Nadir

Das 08:00h ás 17:00h (12) 3663-3461

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Área 13 Vila Suiça

Rua: Inácio Caetano, 905-Abernéssia

Das 08:00h ás 17:00h (12) 3663-7366

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