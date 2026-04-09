Conteúdo oferecido por:

Com baixa adesão, vacinação contra a febre amarela é intensificada

Meta é vacinar 95% do público-alvo, mas cobertura está em 48,93%; dose está disponível de graça na rede pública de saúde

por: Redação ( Ontem ) - Atualizado: 09/04/2026 18:44
A vacina é segura, eficaz e indispensável para garantir a saúde - Foto: Governo de SP

Campos do Jordão intensificou a campanha de vacinação contra a febre amarela. Segundo a chefe da Vigilância Epidemiológica, Andrea Gonçalves Reis, a cobertura vacinal está em apenas 48%, índice bem abaixo da meta de 95% preconizada pelo Ministério da Saúde. “Até o momento não temos febre amarela urbana, mas o alerta é necessário porque a adesão está baixa”, ressaltou.

A frebre amarela é uma doença viral que afeta o fígado. Na forma silvestre, o vetor é o mosquito Hemagogus. Já nas cidades, o transmissor é o Aedes Aegypti, o mesmo da dengue. Os principais sintomas são febre, dor no corpo, dor de cabeça e mal-estar geral. Nos casos mais graves, pode progredir para hepatite fulminante e levar à morte.

Quem pode tomar a vacina

A vacina é indicada dos nove meses de idade até os 59 anos. Idosos com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades ou com baixa imunidade devem consultar um médico antes de receber o imunizante. Grupos prioritários para a campanha contra a gripe podem atualizar a carteira de vacinação.

Em Campos do Jordão, a dose está disponível nas 13 Unidades Básicas de Saúde. (UBS) Confira os endereços e horários de atendimento:

Área 01 Abernéssia
Rua:Taubaté, 130 Fracalanza
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-4051
______________
Área 02 Vila Santo Antônio
Rua: Egidio Di Biase, 20 Vila Santo Antônio
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6352
______________
Área 03 Santa Cruz
Av:Matheus da Costa Pinto, 1000 Santa Cruz
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6200
______________
Área 04 José Raimundo da Silva
Rua:São Cristovão, 95 Vila Claúdia
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-1461
______________
Área 05 Vila Albertina
Av:Tassaburo Yamaguchi, 1221-Vila Albertina
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6324
______________
Área 06 Jardim Márcia
Rua:Valdemar Candido da Silva, S/N Jardim Márcia
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3662-6229
______________
Área 07 Vila Britânia
Av:Escócia, 380 Vila Britânia
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-3143
______________
ESF 08 Vila Sodipe
R:Sebastião Aparecido Cesar, 231-Vila Sodipe
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3664-6450
______________
ESF 09 Recanto Feliz
Rua:Benigno Ribeiro, 46 Recanto Feliz
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3663-5101
______________
Área 10 Posto Monte Carlo
R: Monte Olímpio , S/N Monte Carlo
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3662-3738
______________
Área 11 – Centro Saúde II Zona Rural

Av: Adhemar de Barros,115-Abernéssia Segunda á Sexta das 08:00h ás 17:00h  (12) 3662-1600

______________

Área 12 Vila Nadir
Rua: Benedito lourenço, 155-Vila Nadir
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3663-3461
______________
Área 13 Vila Suiça
Rua: Inácio Caetano, 905-Abernéssia
Das 08:00h ás 17:00h (12) 3663-7366
______________

Links Patrocinados

Pousada Vila Floratta
A Pousada Vila Floratta está localizada a menos de cinco minutos do centro turístico...
Alpenhaus Pousada
Localizada no Alto da Boa Vista, próximo ao Palácio ao Governo e Auditório Cláudio Sa...
Hotel Vila Inglesa
O Hotel Vila Inglesa oferece toda a tradição de um dos mais importantes Hotéis de Cam...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira (03)

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira (03)

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 10/04/2026
Kailash Trail Run – Campos do Jordão 2026

Kailash Trail Run – Campos do Jordão 2026

Prepare-se para um dos maiores desafios do trail running no Brasil. A Kailash Trail Run...

Quando: 10/04/2026
Toriba Musical – Vencedores do 24º Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas

Toriba Musical – Vencedores do 24º Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 11/04/2026
Orquestra Filarmônica de Pindamonhangaba

Orquestra Filarmônica de Pindamonhangaba

Conheça o trabalho da Orquestra Filarmônica de Pindamonhangaba, um projeto cultural de d...

Quando: 11/04/2026
Toriba Musical – Itália na Mantiqueira (04)

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira (04)

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 17/04/2026
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas (01)

Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas (01)

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 18/04/2026