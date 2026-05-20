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Prefeitura marca audiência pública para prestação de contas sobre metas ficais

Apresentação do resultado financeiro de janeiro a abril de 2026 será dia 28 de maio, na Câmara Municipal

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 20/05/2026 17:06
Audiência irá debater a saúde financeira de Campos do Jordão - Foto @correianews

No dia 28 de maio, as contas públicas de Campos do Jordão serão passadas a limpo durante audiência na Câmara Municipal. A reunião vai debater o resultado financeiro da atual gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2026. “Trataremos sobre receitas, despesas, resultado primário e nominal, percentuais constitucionais de aplicação de recursos na saúde, educação e o endividamento do município”, explicou o secretário de Finanças, Bruno José Pinto dos Santos.

Será um verdadeiro raio-x das metas fiscais previstas entre janeiro e abril, uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal que deve se repetir a cada quatro meses. A prestação de contas vai mostrar como anda a saúde financeira de Campos do Jordão, se a arrecadação tem sido suficiente para cobrir os gastos, o impacto do endividamento nos cofres do município, entre outros temas de interesse público.

O objetivo principal da audiência pública é demonstrar se a prefeitura está aplicando os recursos de acordo com o que foi planejado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). “A participação popular é de extrema importância para os munícipes verificarem se estamos cumprindo as metas”, ressaltou Bruno Santos, que vai conduzir a reunião juntamente com membros da Secretaria de Planejamento e Orçamento.

É a chance de moradores e turistas acompanharem de perto as ações da atual gestão. A audiência também será transmitida pelo canal no Youtube da Câmara Municipal. Participe!

Serviço:

Audiência pública – Metas fiscais 1º quadrimestre de 2026

Data: 28 de maio de 2026

Hora: a partir das 19h

Local: Câmara Municipal – Rua Inácio Caetano, 490, Vila Abernéssia

Campos do Jordão - SP

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