Abertas as inscrições para o Conexidades 2026

8ª edição do Conexidades em Holambra, SP - Foto: Gregory Grigoragi

Falta menos de um mês para o maior encontro de parceiros públicos e privados do Brasil, o Conexidades 2026. Com o tema “Inovação e Governança”, a 9ª edição do evento será realizada em Campos do Jordão entre 15 e 19 de junho. Serão cinco dias de debates sobre meio ambiente, turismo, economia, segurança pública, saúde, entre outros assuntos que fazem parte do cotidiano dos municípios brasileiros.

Podem participar prefeitos, vereadores, secretários municipais, servidores, estudantes e demais pessoas interessadas em gestão pública. As inscrições gratuitas já estão abertas. Para garantir a vaga, basta preencher um formulário online disponível no site oficial do Conexidades. Inscreva-se aqui!

Na edição de 2025, em Holambra SP, cerca de 10,8 mil pessoas de 18 estados participaram do evento. Este ano, o número deve aumentar para 15 mil, preveem os organizadores. Os inscritos têm acesso livre às palestras, painéis, debates e à feira de exposições.

O Conexidades também já abriu inscrições para expositores e parceiros comerciais interessados em expor seus produtos e serviços. Podem aderir empresas de tecnologia e inovação, infraestrutura, construção civil, entre ouras áreas que contribuem com o desenvolvimento dos municípios. Faça sua adesão aqui.

O 9º Conexidades será realizado no Campos Hall, localizado em Vila Capivari, o coração turístico de Campos do Jordão. O centro de convenções vai receber mais de cem palestrantes, além de um pavilhão exclusivo para o Conexidades Mulher, evento voltado à participação feminina na política.