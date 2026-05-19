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Programa do Fundo Social SP oferece cursos grátis de qualificação

Aulas nas áreas de tecnologia e gastronomia começam dia 25 de maio, em Campos do Jordão

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 19/05/2026 16:28
Cursos são ministrados em carretas transformadas em salas de aula - Foto: Fundo Social SP

O programa Caminho da Capacitação, uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo que transforma carretas em salas de aula itinerantes, vai trazer para Campos do Jordão dois cursos de qualificação profissional nas áreas de tecnologia e Gastronomia. O primeiro é sobre Criação de Aplicativos e Jogos digitais e o outro de Pizza e Panificação.

As aulas gratuitas serão ministradas entre 25 de maio e 03 de junho na Praça do Gazebo, em Vila Abernéssia, onde as carretas ficarão estacionadas. Serão três turmas por curso (manhã, tarde e noite). Para Criação de Aplicativos e Jogos Digitais foram abertas 15 vagas por turma (45 no total) e podem participar jovens a partir de 14 anos de idade. Já o curso de Pizza e Panificação oferece 60 vagas divididas nos períodos da manhã, tarde e noite (20 por turma). A idade mínima é 18 anos.

Inscrições já estão abertas

As inscrições para as duas capacitações em Campos do Jordão já estão abertas. Basta preencher um formulário online e confirmar a matrícula. Pessoas desempregadas e em situação de vulnerabilidade social terão prioridade. Garanta a sua vaga aqui: http://www.cursofussp.sp.gov.br

O programa Caminho da Capacitação do Fundo Social de São Paulo já qualificou profissionalmente 12,8 mil pessoas em 274 municípios paulistas. Seus principais objetivos são gerar oportunidades de emprego e renda, estimular o empreendedorismo e promover a autonomia financeira. Para mais informações acesse:

http://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br.

Serviço:

Programa Caminhos da Capacitação

Cursos grátis: Criação de Aplicativos e Jogos digitais - Pizza e Panificação

Data: de 25 de maio a 03 de junho

Local: Praça do Gazebo – Vila Abernéssia

Inscrições:  http://www.cursofussp.sp.gov.br   

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