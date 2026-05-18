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Fundo Social de SP intensifica Campanha do Agasalho

Mobilização impulsionada pela queda das temperaturas pretende garantir um inverno menos cruel a pessoas de baixa renda

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 18/05/2026 16:13
Itens doados devem estar em perfeitas condições de uso - Foto: Divulgação/Governo de SP

A mudança do tempo no fim de semana derrubou as temperaturas no Estado de São Paulo e, simultaneamente, elevou a preocupação com as famílias em situação de vulnerabilidade. Com a previsão de que o clima gelado deve continuar, o Fundo Social de São Paulo reforçou a Campanha do Agasalho 2026. O objetivo é sensibilizar a sociedade a ajudar quem não tem condições de enfrentar o inverno.

Para participar, basta comparecer nos postos de arrecadação e doar blusas, calças, meias, toucas, cachecóis, calçados e cobertores em condições de uso. Todos os itens passam por uma triagem e separação para garantir que cheguem de forma rápida e eficiente a quem mais precisa. Na capital, as doações podem ser feitas nas entidades assistenciais cadastradas. No interior e no litoral, a campanha é conduzida pelos fundos sociais dos municípios.

São, ao todo, 642 pontos em todas as regiões do estado. As 244 unidades físicas do Poupatempo também estão aptas a receber o seu gesto de solidariedade. Doações financeiras podem ser feitas na chave Pix doacoesfussp@sp.gov.br. O dinheiro será usado exclusivamente para a compra de cobertores.

Em 2025 foram arrecadados 268 mil cobertores e 17,4 milhões de peças de roupas, além de aproximadamente R$ 1 milhão via Pix para atendimento nos 645 municípios paulistas. A destinação segue critérios técnicos, como o número de famílias carentes e as condições climáticas, ou seja, regiões onde o frio é mais rigoroso têm prioridade.

Outras informações sobre a Campanha do Agasalho 2026 no site:

https://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br/

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