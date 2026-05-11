Ana Castela é confirmada na Jacareí Expo Agro 2026 em noite beneficente que promete lotar o maior rodeio do Vale do Paraíba

A cantora Ana Castela está confirmada na programação da Jacareí Expo Agro 2026 e promete protagonizar uma das noites mais aguardadas do evento. O show acontece no dia 11 de julho, em uma apresentação que deve reunir milhares de fãs no maior rodeio do Vale do Paraíba. A festa será realizada entre os dias 9 e 19 de julho, em Jacareí, com uma programação que mistura música, cultura sertaneja, montarias e entretenimento para toda a região.

Além da expectativa pelo show da artista conhecida nacionalmente como “Boiadeira”, a organização confirmou uma ação solidária especial para a noite de sábado. O acesso ao setor pista será beneficente mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 pacote de fralda geriátrica. Todos os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Jacareí.

A confirmação de Ana Castela reforça a proposta da Jacareí Expo Agro de consolidar uma programação cada vez mais forte, reunindo alguns dos maiores nomes da música nacional e ampliando a relevância do evento no calendário regional de festas agropecuárias e rodeios do interior paulista.

Ana Castela vive um dos maiores momentos da música brasileira

Nos últimos anos, Ana Castela se transformou em um verdadeiro fenômeno da música brasileira. Misturando sertanejo moderno, agronejo e influências do universo country, a cantora conquistou espaço rapidamente nas plataformas digitais, rádios e redes sociais, acumulando milhões de ouvintes e seguidores em todo o país.

A artista ganhou projeção nacional com músicas que viralizaram na internet e rapidamente passaram a dominar rankings de streaming e vídeos curtos. O estilo irreverente, aliado à estética ligada ao universo agro e ao carisma diante do público jovem, ajudou a transformar Ana Castela em um dos principais nomes da nova geração do sertanejo.

Com apresentações que costumam reunir multidões, a cantora vem sendo presença constante nos maiores festivais, rodeios e festas do interior brasileiro. Em Jacareí, a expectativa é de uma das noites mais movimentadas de toda a edição de 2026 da Expo Agro.

Noite terá show de Rayane & Rafaela e entrada solidária

Além da apresentação principal de Ana Castela, a noite do dia 11 de julho contará também com show da dupla Rayane & Rafaela, conhecida por sucessos que vêm ganhando espaço no cenário sertanejo nacional.

A proposta da organização de liberar o acesso ao setor pista mediante doação solidária chamou atenção nas redes sociais e deve ampliar ainda mais o público esperado para o sábado. A iniciativa busca unir entretenimento e ação social, incentivando a arrecadação de alimentos e itens destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A expectativa é que a noite beneficente mobilize moradores de Jacareí, cidades vizinhas e turistas de diferentes regiões do estado de São Paulo.

Jacareí Expo Agro cresce e se consolida entre os principais eventos do interior paulista

Nos últimos anos, a Jacareí Expo Agro passou por um forte crescimento estrutural e artístico, consolidando-se como um dos principais eventos agropecuários do Vale do Paraíba. A festa vem ampliando sua grade de shows, investindo em estrutura e atraindo artistas de grande alcance nacional.

Com o tema “Nascidos no Agro”, a edição de 2026 pretende valorizar a conexão entre tradição sertaneja, cultura rural e entretenimento contemporâneo. Além das montarias e competições típicas do rodeio, o evento também aposta em experiências voltadas ao público jovem e familiar.

A programação diversificada vem sendo apontada como um dos principais diferenciais da festa, que busca reunir estilos musicais variados e diferentes perfis de público ao longo dos dias de evento.

A realização da Expo Agro também movimenta setores importantes da economia regional, incluindo hotelaria, gastronomia, comércio e turismo. A expectativa é de aumento no fluxo de visitantes em Jacareí durante os dias de programação, especialmente nos finais de semana com atrações nacionais.

Vale do Paraíba concentra grandes eventos sertanejos em 2026

O fortalecimento de eventos agropecuários no interior paulista tem impulsionado o calendário de festas sertanejas em toda a região do Vale do Paraíba. Cidades como Jacareí, São José dos Campos, Taubaté e outras localidades vêm recebendo grandes shows e festivais voltados ao público sertanejo e agro.

A presença de artistas como Ana Castela demonstra o crescimento do mercado de entretenimento regional e a capacidade das cidades do interior de receber produções cada vez maiores. Além do impacto cultural, eventos desse porte também ajudam a fortalecer o turismo regional e movimentar a economia local.

Com forte presença nas redes sociais e alto engajamento entre o público jovem, Ana Castela costuma gerar grande repercussão digital nas cidades por onde passa, aumentando ainda mais a visibilidade dos eventos em plataformas como Instagram, TikTok e YouTube.

Programação confirmada da Jacareí Expo Agro 2026

A organização já confirmou parte da programação oficial da edição 2026. Confira os shows anunciados até o momento:

09 de julho (quinta-feira)

Menos é Mais

Pagode dos Gigantes

10 de julho (sexta-feira)

Natanzinho Lima

Bia Frazzo

11 de julho (sábado)

Ana Castela

Rayane & Rafaela

17 de julho (sexta-feira)

Henrique & Juliano

Grelo

18 de julho (sábado)

Jads & Jadson

DJ Math

Novas atrações e detalhes da programação ainda devem ser divulgados pela organização nas próximas semanas.

Como garantir ingressos para a Jacareí Expo Agro 2026

Os ingressos para camarotes, áreas VIP e demais setores já estão disponíveis pela internet. A venda oficial acontece através da plataforma Guichê Web.

A expectativa é de alta procura principalmente para as noites de shows sertanejos, especialmente a apresentação de Ana Castela, considerada uma das artistas mais populares do país atualmente.

A organização orienta o público a adquirir ingressos antecipadamente para evitar filas e possíveis mudanças de lote nos valores próximos às datas dos shows.

Evento deve atrair visitantes de diversas cidades da região

A edição de 2026 da Jacareí Expo Agro deve receber visitantes de diferentes cidades do Vale do Paraíba e também da capital paulista. A proximidade com importantes rodovias, como a Via Dutra, facilita o deslocamento do público e contribui para o crescimento do evento.

Além dos shows, o rodeio também aposta em estrutura de alimentação, áreas de convivência, atrações típicas e experiências voltadas ao universo agro, fortalecendo o perfil familiar e turístico da festa.

Com uma programação que reúne grandes artistas nacionais, ações beneficentes e tradição sertaneja, a Jacareí Expo Agro 2026 promete mais uma vez ocupar posição de destaque entre os principais eventos do interior paulista.