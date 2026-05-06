Cozinha Show abre a 60ª Festa do Pinhão

Mercado Municipal e Praça do Gazebo recebem a 60ª Festa do Pinhão - Foto @correianews

A partir de quarta-feira, 06 de maio, a cultura e a identidade jordanense ganham destaque na 60ª Festa do Pinhão, um dos mais longevos e tradicionais eventos de Campos do Jordão, que será realizado no Mercado Municipal e na Praça do Gazebo, em Vila Abernéssia. Serão cinco dias de valorização da cultura, da música e, claro, da gastronomia típica da montanha tendo o pinhão como protagonista.

A abertura vai ficar por conta da Cozinha Show apresentada pelas chefs Rayza Bella e Eduarda Hungria, que vão preparar ao vivo no palco do Gazebo pratos exclusivos. Dayse Paparoto, vencedora da primeira edição do MasterChef Profissionais, e Michele Crispim, campeã da quarta temporada do MasterChef, também prometem conquistar o público pelo paladar na sexta, dia 08, e no sábado, 09 de maio, respectivamente. As Cozinhas Show começam sempre às 18h.

Programação Musical

A parte cultural da 60ª Festa do Pinhão prevê shows com artistas locais e também de renome nacional. Marcus Cirillo, comediante de stand-up focado em humor caipira, abre a programação nesta quarta quarta-feira, 06, às 19h, na Praça do Gazebo. Às 20h, o cantor jordanense, Léo Schimdt, sobe ao palco com seu show sertanejo.

Até domingo também vão se apresentar o Coro Jovem de Campos do Jordão, o trio Elas no Comando, as duplas Campos Belo & Companheiro e Fernando & Fabiano, entre outros. Todas as apresentações serão de graça.

Programação cultural será na Praça do Gazebo

De volta às origens

A Festa do Pinhão celebra seu Jubileu de Diamante retornando à Vila Abernéssia, bairro onde a tradição começou em 1961. O evento será realizado no Mercado Municipal, um dos símbolos da memória jordanense, que vai sediar a parte grastronômica em 12 estandes repletos de delícias feitas à base de pinhão.

A araucária também será servida na sua versão mais original. Todos que chegarem para a festa serão recepcionados com uma porção de pinhão cozido oferecida gratuitamente pela organização do evento. O Mercado Municipal vai sediar ainda rodas de conversa conduzidas pelo Senac sobre meio ambiente, educação ambiental, entre outros temas, além de uma feira de produtores locais.

Segundo a prefeitura, a 60ª Festa do Pinhão é deve atrair cerca de 15 mil visitantes, Confira a programação e participe!

60ª Festa do Pinhão - 06 a 10 de maio - Campos do Jordão SP

Dia 06 – PRAÇA DO GAZEBO

18h - Cozinha show com Rayza Bella e Eduarda Hungria

19h -Show de stand up com Marcus Cirillo

20h – Show com Leo Schmidt

Dia 07 – PRAÇA DO GAZEBO

18H Cozinha Show com Rafa Bocaina

19h – Apresentação Coro Jovem de Campos do Jordão

20h – Show Elas no Comando

Dia 08 – PRAÇA DO GAZEBO

18h – Cozinha Show com Dayse Paparoto, campeã do MasterChef Profissionais

19h – Show Campos Belo & Companheiro

20h – Show Banda Country Stories

Dia 09 – PRAÇA DO GAZEBO

18h – Cozinha Show com Michele Crispim (MasterChef) e Gaba

19h – Show com Peão de Boi e Muladeiro

20h – Show Alysson & Adysson

Dia 10 – PRAÇA DO GAZEBO

18h – Cozinha Show com Paulo Shibata

19h – Show Orquestra da Fundação Lia Maria Aguiar

20h – Show Fernando & Fabiano

De 06 a 10 de maio - Mercado Municipal

Diariamente das 11h às 22h – Entrada franca