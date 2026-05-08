Festa do Pinhão apresenta campeãs do MasterChef

Chefs do Senac durante Cozinha Show na Festa do Pinhão - Foto: Sérgio Biagioni

O fim de semana na 60ª Festa do Pinhão vai ser uma delícia com a participação de Dayse Paparoto e Michele Crispim, campeãs do programa MasterChef, da Band. Elas vão promover na Praça do Gazebo uma verdadeira experiência gastronômica ao preparar pratos exclusivos feitos à base da semente da araucária.

Vencedora da primeira temporada do MasterChef profissionais e especialista em culinária italiana, Dayse Paparoto vai realizar uma Cozinha Show interativa com o público nesta sexta-feira, dia 08 de maio, a partir das 18h. No sábado, dia 09, vai ser a vez de Michele Crispim, campeã da 4ª temporada do MasterChef, em 2017, exibir o seus dotes culinários. Ela é conhecida por seus molhos complexos e pelo equilíbrio entre gordura, acidez e picância. A apresentação será a partir das 18h. No domingo, dia 10, o chef Paulo Chibata realiza a última Cozinha Show do evento, também a partir das 18h.

Shows sertanejos agitam o fim de semana

A dupla Campo Belo & Companheiro abre nesta sexta-feira, 08, às 19h, a programação de shows com canções clássicas da cultura caipira, incluindo muita catira. A partir das 20h, a música rural norte-americana vai invadir a Praça do Gazebo com o show da banda Country Stories.

Sábado, dia 09, a dupla Peão de Boi & Muladeiro abre a noite celebrando a cultura sertaneja. A apresentação está marcada para as 19h. Em seguida, às 20h, Alysson & Adysson assumem o comando da festa com sertanejo universitário, modão e também influências pop.

A orquestra da Fundação Lia Maria Aguiar é uma das atrações do domingo, dia 10, às 19h. A partir das 20h, a dupla Fernando & Fabiano fecha a programação com os grandes clássicos da música sertaneja e também canções autorais. Confira a programação completa:

60ª Festa do Pinhão - 06 a 10 de maio – Campos do Jordão SP

Dia 08 – PRAÇA DO GAZEBO

18h – Cozinha Show com Dayse Paparoto, campeã do MasterChef Profissionais

19h – Show Campos Belo & Companheiro

20h – Show Banda Country Stories

Dia 09 – PRAÇA DO GAZEBO

18h – Cozinha Show com Michele Crispim (MasterChef) e Gaba

19h – Show com Peão de Boi e Muladeiro

20h – Show Alysson & Adysson

Dia 10 – PRAÇA DO GAZEBO

18h – Cozinha Show com Paulo Shibata

19h – Show Orquestra da Fundação Lia Maria Aguiar

20h – Show Fernando & Fabiano

De 06 a 10 de maio - Mercado Municipal

Diariamente das 11h às 22h