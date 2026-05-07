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Maria Gadú abre Festival Arte no Outono

Oswaldo Montenegro, MPB4 e Demônios da Garoa também são destaque da programação. evento vai até dia 24/05 no Auditório Cláudio Santoro

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 07/05/2026 11:13
Arte no Outono reúne grandes nomes da música brasileira - Foto: Daniela Santos/Loiro Cunha

Vai começar mais uma edição do Festival Arte no Outono, que desde 2022 quebra a sazonalidade de eventos culturais em Campos do Jordão aquecendo o turismo na baixa temporada. Nesta quinta edição, artistas consagrados sobem a serra em um verdadeiro encontro de ritmos no palco do Auditório Cláudio Santoro.

Entre os destaques está Maria Gadú, que abre a programação neste sábado, dia 09 de maio, a partir das 20h. A cantora traz para a estância o show em que revisita os grandes sucessos da carreira. No repertório estão canções como Shimbalaiê, Dona Cila, Bela Flor, entre outras músicas que conquistaram o Brasil. Será uma verdadeira imersão afetiva na discobrafia da artista.

Domingo, dia 10, vai ser a vez de Oswaldo Montenegro embalar o público com a turnê nacional comemorativa aos seus 70 anos. O Show é uma remontagem do sucesso “A Dança dos Signos”, que mistura música, teatro e cinema. O espetáculo marcado para as 18h tem concepção, texto, música e direção do próprio Oswaldo Montenegro.

No line-up do Festival Arte no Outono também estão os Demônios da Garoa (dia 23/05, às 20h) e MPB4 (dia 17/05, às 18h). A Orquestra da Fundação Lia Maria Aguiar vai se apresentar com Wilson Simoninha e Paula Lima (dia 16/05, às 20h) e os grupos Trii (dia 22/05, às 10h e 14h) e Passarinheiros, (dia 15/05, às 10h e 14h), são atrações para o público infantil. A Orquestra da Fundação Lia Maria Aguiar volta ao palco para o encerramento do festival (dia 24/05 às 18h)

Jordanense tem desconto no ingresso

Os shows às sextas-feiras têm entrada franca. Aos sábados e domingos, os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada). Jordanenses e moradores de Campos do Jordão pagam preço especial no valor de R$ 70, mas com comprovação. No sábado, dia 16 de maio, a entrada vai custar excepcionalmente R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) para todos os públicos. Confira a programação completa:

09 de maio – Maria Gadú (20h)
10 de maio – Oswaldo Montenegro (18h)
15 de maio – Passarinheiros (10h e 14h)
16 de maio – Orquestra da Fundação Lia Maria Aguiar com Wilson Simoninha & Paula Lima (20h)
17 de maio – Grupo MPB4 (18h)
22 de maio – Grupo Triii (10h e 14h)
23 de maio – Demônios da Garoa (20h)
24 de maio – Orquestra da Fundação Lia Maria Aguiar (18h)

Serviço

5º Festival Arte no Outono – Encontros da Estação

Datas: de 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de maio de 2026
Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Campos do Jordão (SP)
Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão (SP)
Ingressos: www.artenooutono.com.br
Informações: (12) 3512-2508 ou contato@museufelicialeirner.org.br

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