Maria Gadú abre Festival Arte no Outono

Arte no Outono reúne grandes nomes da música brasileira - Foto: Daniela Santos/Loiro Cunha

Vai começar mais uma edição do Festival Arte no Outono, que desde 2022 quebra a sazonalidade de eventos culturais em Campos do Jordão aquecendo o turismo na baixa temporada. Nesta quinta edição, artistas consagrados sobem a serra em um verdadeiro encontro de ritmos no palco do Auditório Cláudio Santoro.

Entre os destaques está Maria Gadú, que abre a programação neste sábado, dia 09 de maio, a partir das 20h. A cantora traz para a estância o show em que revisita os grandes sucessos da carreira. No repertório estão canções como Shimbalaiê, Dona Cila, Bela Flor, entre outras músicas que conquistaram o Brasil. Será uma verdadeira imersão afetiva na discobrafia da artista.

Domingo, dia 10, vai ser a vez de Oswaldo Montenegro embalar o público com a turnê nacional comemorativa aos seus 70 anos. O Show é uma remontagem do sucesso “A Dança dos Signos”, que mistura música, teatro e cinema. O espetáculo marcado para as 18h tem concepção, texto, música e direção do próprio Oswaldo Montenegro.

No line-up do Festival Arte no Outono também estão os Demônios da Garoa (dia 23/05, às 20h) e MPB4 (dia 17/05, às 18h). A Orquestra da Fundação Lia Maria Aguiar vai se apresentar com Wilson Simoninha e Paula Lima (dia 16/05, às 20h) e os grupos Trii (dia 22/05, às 10h e 14h) e Passarinheiros, (dia 15/05, às 10h e 14h), são atrações para o público infantil. A Orquestra da Fundação Lia Maria Aguiar volta ao palco para o encerramento do festival (dia 24/05 às 18h)

Jordanense tem desconto no ingresso

Os shows às sextas-feiras têm entrada franca. Aos sábados e domingos, os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada). Jordanenses e moradores de Campos do Jordão pagam preço especial no valor de R$ 70, mas com comprovação. No sábado, dia 16 de maio, a entrada vai custar excepcionalmente R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) para todos os públicos. Confira a programação completa:

09 de maio – Maria Gadú (20h)

10 de maio – Oswaldo Montenegro (18h)

15 de maio – Passarinheiros (10h e 14h)

16 de maio – Orquestra da Fundação Lia Maria Aguiar com Wilson Simoninha & Paula Lima (20h)

17 de maio – Grupo MPB4 (18h)

22 de maio – Grupo Triii (10h e 14h)

23 de maio – Demônios da Garoa (20h)

24 de maio – Orquestra da Fundação Lia Maria Aguiar (18h)

Serviço

5º Festival Arte no Outono – Encontros da Estação

Datas: de 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de maio de 2026

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Campos do Jordão (SP)

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão (SP)

Ingressos: www.artenooutono.com.br

Informações: (12) 3512-2508 ou contato@museufelicialeirner.org.br