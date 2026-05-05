Começa a Operação São Paulo Sem Fogo

Risco de incêndios florestais aumenta durante o inverno - Foto - Governo de SP

A Defesa Civil Estadual iniciou a capacitação para a Operação São Paulo Sem Fogo, que tem como objetivos principais prevenir e combater incêndios florestais, cuja incidência aumenta a partir do outono com a chegada da estiagem. A iniciativa é da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrtura e Logística (SEMIL) que promove ações preventivas em parceria com os municípios do Vale, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira (RMVale).

A oficina preparatória reuniu em Santo Antônio do Pinhal agentes da Defesa Civil dos 39 municípios da região. Eles receberam orientações técnicas sobre o combate e principalmente a prevenção a queimadas e incêndios em vegetação, traçaram diretrizes para trabalhar de forma integrada. E também receberam mais de 1.600 kits com abafadores, luvas de proteção, cantis para hidratação, enxadas, entre outros equipamentos.

“Ao reunir os municípios e alinhar estratégias, conseguimos agir antes que o problema aconteça, protegendo vidas e o meio ambiente”, afirmou o Coronel Rinaldo de Araújo Monteiro, coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil. “A prevenção começa com planejamento. Esse trabalho conjunto fortalece toda a nossa rede de resposta”, concluiu.

Ação humana é a principal causa

Segundo o secretário de Segurança e Defesa Civil de Campos do Jordão, José Márcio Nogueira, durante o período de estiagem, a maioria das queimadas ocorre por ação humana. “65% a 80% dos incêndios são causados por queimas de lixo irregulares, queimadas de terrenos e bituca de cigarros”, destacou. Para ele, a capacitação operacional tem sido essencial para a redução das ocorrências. “A implementação dessas ações, associada à capacitação das equipes e intensificação das medidas preventivas, contribuiu para uma redução significativa de aproximadamente 80% nos focos de incêndio, na comparação entre os anos de 2025 e 2026.

Campos do Jordão é uma Área de Proteção Ambiental, possui cerca de 259 km² de intensa cobertura vegetal. Entre as espécies nativas da Mata Altântica, destacam-se as florestas de araucárias, árvore tão presente na paisagem do município. Durante a estiagem, o monitoramento se intensifica, principalmente nas regiões com histórico de incêndios como a Vila Matilde, Vila São Paulo, Gavião Gonzaga, Rodovia SP-123, Santa Cruz, Bairro dos Melos, Horto Florestal, entre outras áreas.