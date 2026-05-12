Isaías Saad fará show gospel gratuito no aniversário de Piquete e deve atrair público de toda a região

A cidade de Piquete já iniciou a preparação para as comemorações de mais um aniversário do município e uma das atrações confirmadas promete movimentar toda a região do Vale do Paraíba. O cantor gospel Isaías Saad se apresentará no dia 12 de junho, em um show gratuito na Praça Duque de Caxias.

Reconhecido nacionalmente como um dos principais nomes da música cristã contemporânea no Brasil, Isaías Saad reúne milhões de ouvintes nas plataformas digitais e se tornou destaque no cenário gospel por canções marcadas por adoração, fé e mensagens de esperança. Entre os sucessos mais conhecidos do artista estão “Ousado Amor”, “Enche-me” e “Bondade de Deus”, músicas que frequentemente lideram playlists e eventos religiosos em todo o país.

A expectativa é de que a apresentação reúna moradores, turistas, caravanas religiosas e famílias de diversas cidades da região, transformando a noite em um dos momentos mais aguardados da programação comemorativa de Piquete.

Show deve movimentar o turismo e o comércio local

Além do aspecto religioso e cultural, o evento também deve gerar impacto positivo na economia local. Shows gratuitos de artistas nacionais costumam aumentar o fluxo de visitantes em hotéis, restaurantes, lanchonetes e comércios da cidade, especialmente durante datas comemorativas.

Localizada na Serra da Mantiqueira, próxima a cidades como Lorena, Cruzeiro e Cachoeira Paulista, Piquete vem fortalecendo sua programação de eventos para atrair público regional e ampliar o turismo cultural e religioso.

A Praça Duque de Caxias, local escolhido para o show, deverá receber estrutura especial para o evento, que terá acesso livre ao público.

Isaías Saad é um dos maiores nomes da música gospel atual

Com forte presença nas redes sociais e nas plataformas de streaming, Isaías Saad consolidou sua carreira nos últimos anos ao interpretar músicas que se tornaram referência dentro do segmento gospel brasileiro.

O artista também participa de grandes festivais e encontros cristãos em todo o país, reunindo multidões em apresentações marcadas por momentos de oração, louvor e emoção.

O show em Piquete acontece no dia 12 de junho, na Praça Duque de Caxias, com entrada gratuita.