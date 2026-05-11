Conteúdo oferecido por:

NetCampos é escolhida para campanha institucional do Governo de São Paulo sobre regularização fundiária

Portal regional de Campos do Jordão foi selecionado para divulgar ações estaduais voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, modernização do campo e segurança jurídica para produtores rurais.

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 11/05/2026 17:15

A plataforma NetCampos foi escolhida para integrar uma importante campanha institucional do Governo do Estado de São Paulo voltada à divulgação de ações de regularização fundiária, fortalecimento do agronegócio paulista e incentivo à agricultura familiar.

A ação publicitária será exibida no portal durante o mês de maio e reforça a relevância da NetCampos como um dos principais veículos digitais regionais do interior paulista, com forte presença em Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba.

A campanha faz parte das iniciativas apresentadas pelo programa estadual “Nosso Agro Tem Força”, que reúne ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, incentivo à produção agrícola e ampliação da segurança jurídica para produtores do estado de São Paulo.

Regularização fundiária ganha destaque no estado de São Paulo

A regularização fundiária vem sendo tratada pelo Governo de São Paulo como uma das principais ferramentas para modernizar o campo e garantir mais dignidade às famílias produtoras.

Segundo dados apresentados pela iniciativa estadual, mais de 12 mil títulos já foram entregues, sendo aproximadamente 5 mil rurais e 7 mil urbanos, totalizando cerca de 230 mil hectares regularizados.

Além da documentação das propriedades, o programa busca ampliar o acesso ao crédito rural, fortalecer a sucessão familiar e permitir que pequenos produtores tenham maior segurança para investir em tecnologia, mecanização e ampliação da produção agrícola.

Entre os programas destacados estão iniciativas de financiamento rural, incentivo à compra de tratores e implementos agrícolas, além de linhas especiais voltadas às mulheres produtoras rurais.

Incentivo à agricultura familiar e desenvolvimento sustentável

Outro foco das ações estaduais é o fortalecimento da agricultura familiar e o estímulo à economia regional.

Programas de compras públicas ampliaram significativamente a aquisição de produtos da agricultura familiar, permitindo que produtores comercializem alimentos para órgãos públicos e fortaleçam a geração de renda no interior paulista.

As iniciativas também incluem projetos de habitação rural, apoio a assentamentos e programas de parcerias produtivas que conectam pequenos produtores ao setor privado e agroindústrias.

A proposta é criar um ambiente mais sustentável, produtivo e competitivo para o agronegócio paulista, especialmente para famílias que vivem diretamente da produção rural.

NetCampos reforça presença como veículo regional estratégico

A participação da NetCampos na campanha estadual reforça o crescimento da mídia regional digital e a consolidação do portal como referência em informação, turismo, economia e cobertura institucional no interior paulista.

Nos últimos anos, a plataforma ampliou sua atuação em pautas ligadas ao desenvolvimento regional, turismo, cultura, agronegócio e ações de interesse público, alcançando diariamente moradores, empresários, turistas e produtores rurais da região.

Ao integrar uma campanha estadual voltada ao fortalecimento do campo paulista, a NetCampos amplia sua presença em ações institucionais de grande alcance e reforça sua relevância como veículo estratégico de comunicação regional.

Links Patrocinados

Hotel Le Renard
A poucos metros do centrinho de Vila Capivari, O Le Renard é o mais novo e luxuoso Ho...
Restaurante Mercearia Campos
Destino certo da boa comida, ambiente agradável e descontraído. Cardápio variado e ót...
Vemaguet67 – Microcervejaria e Choperia
Mais que uma cervejaria, é um ponto de encontro para quem valoriza experiências autên...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos

Arte no Outono 5: Encontros da Estação – Grupo Passarinheiros

Arte no Outono 5: Encontros da Estação – Grupo Passarinheiros

De 9 a 24 de maio, Campos do Jordão recebe encontros especiais com shows imperdíveis no...

Quando: 15/05/2026
Arte no Outono 5: Encontros da Estação – Orquestra FLMA com Wilson Simoninha & Paula Lima

Arte no Outono 5: Encontros da Estação – Orquestra FLMA com Wilson Simoninha & Paula Lima

De 9 a 24 de maio, Campos do Jordão recebe encontros especiais com shows imperdíveis no...

Quando: 16/05/2026
Arte no Outono 5: Encontros da Estação: MPB4

Arte no Outono 5: Encontros da Estação: MPB4

De 9 a 24 de maio, Campos do Jordão recebe encontros especiais com shows imperdíveis no...

Quando: 17/05/2026
Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil – Campos do Jordão

Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil – Campos do Jordão

Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil é um combinado de experiências únicas que voc...

Quando: 17/05/2026
Arte no Outono 5: Encontros da Arte – Grupo Triii

Arte no Outono 5: Encontros da Arte – Grupo Triii

De 9 a 24 de maio, Campos do Jordão recebe encontros especiais com shows imperdíveis no...

Quando: 22/05/2026
Dança Através dos Séculos

Dança Através dos Séculos

Dança Através dos Séculos é um espetáculo que convida o público a viajar no tempo por me...

Quando: 23/05/2026