NetCampos é escolhida para campanha institucional do Governo de São Paulo sobre regularização fundiária

A plataforma NetCampos foi escolhida para integrar uma importante campanha institucional do Governo do Estado de São Paulo voltada à divulgação de ações de regularização fundiária, fortalecimento do agronegócio paulista e incentivo à agricultura familiar.

A ação publicitária será exibida no portal durante o mês de maio e reforça a relevância da NetCampos como um dos principais veículos digitais regionais do interior paulista, com forte presença em Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba.

A campanha faz parte das iniciativas apresentadas pelo programa estadual “Nosso Agro Tem Força”, que reúne ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, incentivo à produção agrícola e ampliação da segurança jurídica para produtores do estado de São Paulo.

Regularização fundiária ganha destaque no estado de São Paulo

A regularização fundiária vem sendo tratada pelo Governo de São Paulo como uma das principais ferramentas para modernizar o campo e garantir mais dignidade às famílias produtoras.

Segundo dados apresentados pela iniciativa estadual, mais de 12 mil títulos já foram entregues, sendo aproximadamente 5 mil rurais e 7 mil urbanos, totalizando cerca de 230 mil hectares regularizados.

Além da documentação das propriedades, o programa busca ampliar o acesso ao crédito rural, fortalecer a sucessão familiar e permitir que pequenos produtores tenham maior segurança para investir em tecnologia, mecanização e ampliação da produção agrícola.

Entre os programas destacados estão iniciativas de financiamento rural, incentivo à compra de tratores e implementos agrícolas, além de linhas especiais voltadas às mulheres produtoras rurais.

Incentivo à agricultura familiar e desenvolvimento sustentável

Outro foco das ações estaduais é o fortalecimento da agricultura familiar e o estímulo à economia regional.

Programas de compras públicas ampliaram significativamente a aquisição de produtos da agricultura familiar, permitindo que produtores comercializem alimentos para órgãos públicos e fortaleçam a geração de renda no interior paulista.

As iniciativas também incluem projetos de habitação rural, apoio a assentamentos e programas de parcerias produtivas que conectam pequenos produtores ao setor privado e agroindústrias.

A proposta é criar um ambiente mais sustentável, produtivo e competitivo para o agronegócio paulista, especialmente para famílias que vivem diretamente da produção rural.

NetCampos reforça presença como veículo regional estratégico

A participação da NetCampos na campanha estadual reforça o crescimento da mídia regional digital e a consolidação do portal como referência em informação, turismo, economia e cobertura institucional no interior paulista.

Nos últimos anos, a plataforma ampliou sua atuação em pautas ligadas ao desenvolvimento regional, turismo, cultura, agronegócio e ações de interesse público, alcançando diariamente moradores, empresários, turistas e produtores rurais da região.

Ao integrar uma campanha estadual voltada ao fortalecimento do campo paulista, a NetCampos amplia sua presença em ações institucionais de grande alcance e reforça sua relevância como veículo estratégico de comunicação regional.