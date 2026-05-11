Mais de 15 mil pessoas participam da 60ª Festa do Pinhão

Praça do Gazebo recebeu shows gastronômicos e musicais - Foto Sérgio Biagioni

Após uma paralisação forçada pela pandemia, a Festa do Pinhão foi retomada com força total. De 06 a 10 de maio, o Mercado Municipal e a Praça do Gazebo foram os palcos dessa tradição que completou 60 edições, um marco histórico. Para o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Jardel Maciel dos Santos, a celebração do Jubileu de Diamante foi um sucesso. “Superamos a expectativa e tivemos um público entre 15 mil e 20 mil pessoas. A nossa equipe, a Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, todos se empenharam para o resgate dessa tradição”, comemorou.

No Mercado Municipal, 12 estandes de alimentação serviram o fruto da araucária nas mais diversas versões. O sushi de pinhão foi um dos pratos que conquistaram o público. Todos também tiveram a oportunidade de provar o pinhão cozido, a forma mais tradicional de consumo. Porções foram distribuídas gratuitamente a quem chegava na festa em sinal de boas-vindas.

MasterChefs são destaques gastronômicos

A Praça do Gazebo recebeu cinco Cozinhas Show apresentadas por chefs de renome. Entre eles, destaque para Dayse Paparoto, vencedora da primeira temporada do programa MasterChef Profissionais, que preparou um ravióli de pinhão. Dayse interagiu com o público, respondeu perguntas e claro, ofereceu seu prato para degustação. “Estou muito feliz em participar deste evento e quero que me chamem o ano que vem”, disse.

Dayse Paparoto durante Cozinha Show na 60ª Festa do Pinhão - Foto: Sérgio Biagioni

A também MasterChef Michele Crispim, vencedora da quarta temporada do reality da Band, fez um talharim ao molho pesto de pinhão servido com bife ancho acompanhado de farofa crocante de pinhão. Natural de Santa Catarina, Michele revelou ser uma apreciadora da iguaria. “Consumo desde criança, então, sou apaixonada por pinhão e fico muito feliz por estar em uma festa que valoriza esse ingrediente que eu amo”, revelou.

Programação musical exaltou a cultura caipira

A programação de shows foi eclética, teve até stand-up comedy com Marcus Cirillo. “Fiquei honrado com o convite, e ser recebido por esse público foi sensacional! Quero muito voltar todo ano”, disse o humorista. A música sertaneja foi representada por Campos Belo & Companheiro e o cantor jordanense Léo Schimdt. “Prazer participar, são 60 anos de festa e, de agora em diante, vai crescer ainda mais”, ressaltou Léo.

Também foram atrações musicais a banda Country Stories, as duplas Alysson & Adysson e Fernando & Fabiano, a orquestra da Fundação Lia Maria Aguiar, o Coro Jovem de Campos do Jordão e o trio Elas no Comando. Mas a grande estrela do evento foi o público, principalmente os moradores de Campos do Jordão, que compareceram em peso. “Foi muito bom ver o jordanense participando da festa, que trouxe de volta o sentimento de pertencimento”, destacou o secretário Jardel.

Trio Elas no Comando - Foto: Sérgio Biagioni

“É muito gratificante poder fazer esta festa que ressalta a nossa cultura. Agradeço às secretarias de Agricultura, Cultura, Turismo, ao nossos parceiros como o Senac, a Abrasel, e todos os envolvidos que nos ajudaram a entregar esse evento maravilhoso para a nossa população”, ressaltou o prefeito Carlos Eduardo (Caê).