Prevenção a queimadas é intensificada no Estado de São Paulo

Operação Huracán vai até dia 29 de maio - Foto: Governo de SP

Até dia 29 de maio a Polícia Militar Ambiental realiza no Estado de São Paulo a Operação Huracán, que tem como objetivo combater os incêndios florestais muito comuns nesta época do ano devido ao clima frio e seco. O alvo são margens de rodovias e ferrovias, estradas rurais, plantações de cana de açúcar, unidades de conservação florestal, entre outras áreas suscetíveis a queimadas.

O trabalho preventivo conta com o auxílio de drones para identificar nas regiões de mata nativa possíveis focos de incêndio, facilitando a ação das equipes em terra. Essa tecnologia também é empregada em propriedades rurais em regiões consideradas de maior vulnerabilidade. As faixas sem vegetação, conhecidas como aceiros, que servem como barreira para impedir o avanço do fogo também estão sendo monitoradas.

A fiscalização abrange ainda os planos de prevenção a incêndios implantados pelo setor sucroalcooleiro. A intenção é verificar se as medidas preventivas estão, de fato, sendo aplicadas. Caso irregularidades sejam constatadas, os infratores serão penalizados de acordo com a legislação ambiental vigente. O Comando de Policiamento Ambiental ressalta que o foco é reduzir os impactos ambientais causados pelas incêndios florestais.

A Operação Huracán recebeu este nome em referência ao deus responsável por catástrofes naturais, segundo a mitologia espanhola. A ação faz parte do programa São Paulo Sem Fogo, uma iniciativa do Governo de São Paulo por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Lembre-se: provocar incêndios em mata ou vegetação é crime ambiental, com pena de dois a quatro anos de prisão e multa.