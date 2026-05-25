Conteúdo oferecido por:

Neblina toma conta de Campos do Jordão e marca manhã úmida nesta segunda-feira

Cidade mais alta do Brasil amanheceu encoberta pelo nevoeiro, com termômetros na casa dos 11°C; tempo mais firme deve voltar apenas a partir de quinta-feira

por: Redação ( Ontem ) - Atualizado: 25/05/2026 09:48

A manhã desta segunda-feira (25) começou com muita neblina, frio e elevada umidade em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Logo nas primeiras horas do dia, moradores e turistas encontraram diversos pontos da cidade completamente encobertos pelo nevoeiro, cenário típico do outono jordanense e bastante comum nesta época do ano na cidade mais alta do Brasil.

Por volta das 6h45 da manhã, os termômetros registravam cerca de 11 graus em diferentes regiões do município. Em bairros tradicionais como Vila Abernéssia, a sensação de frio foi ainda maior por conta da umidade elevada e da ausência do sol durante o início do dia.

Os registros das condições climáticas desta manhã foram feitos nas proximidades do Espaço Dr. Além, da Fonte da Amizade e do tradicional campo do Esportivo, locais bastante conhecidos de Campos do Jordão e que amanheceram praticamente tomados pela neblina.

Neblina intensa voltou a transformar a paisagem jordanense

A forte presença de nevoeiro observada nesta segunda-feira reforça uma das características mais marcantes do clima de Campos do Jordão durante o outono e a aproximação do inverno.

Com altitude elevada, relevo montanhoso e grande presença de umidade, a cidade costuma registrar formações densas de neblina principalmente entre os meses de maio e agosto. O fenômeno acontece com frequência durante as madrugadas e primeiras horas da manhã, criando paisagens típicas da Serra da Mantiqueira.

Além do efeito visual que chama a atenção de turistas e moradores, a neblina também exige atenção redobrada dos motoristas nas rodovias de acesso ao município, especialmente nos trechos de serra onde a visibilidade costuma diminuir rapidamente durante as primeiras horas do dia.

Tempo segue úmido nos próximos dias em Campos do Jordão

De acordo com a previsão meteorológica, o clima mais úmido ainda deve continuar predominando em Campos do Jordão ao longo dos próximos dias. Apesar de algumas aberturas de sol durante as tardes, a presença de muitas nuvens e o tempo mais fechado ainda devem permanecer até pelo menos quarta-feira.

A expectativa é de que o tempo comece a ficar mais firme apenas a partir de quinta-feira, favorecendo manhãs mais abertas e temperaturas mais baixas durante o amanhecer na Serra da Mantiqueira.

Para esta segunda-feira, as temperaturas devem variar entre mínimas de 11 graus e máximas próximas dos 18 graus em Campos do Jordão.

Clima típico da Serra da Mantiqueira impulsiona turismo

Mesmo com o tempo fechado e as manhãs mais frias, o clima típico da Serra da Mantiqueira continua sendo um dos principais atrativos turísticos de Campos do Jordão nesta época do ano.

O frio, a neblina e a atmosfera serrana ajudam a aumentar o movimento em cafeterias, restaurantes, hotéis e pontos turísticos da cidade, principalmente nos fins de semana e na aproximação da temporada de inverno.

A expectativa do setor turístico é de crescimento gradual no fluxo de visitantes nas próximas semanas, impulsionado pela chegada do inverno e pelos eventos programados para a temporada 2026.

Campos do Jordão vive período de transição para o inverno

Faltando poucas semanas para o início oficial do inverno, marcado para o mês de junho, Campos do Jordão já começa a registrar condições climáticas típicas da estação mais aguardada do ano na cidade.

As manhãs mais frias, a presença constante de neblina e o aumento da umidade ajudam a transformar a paisagem jordanense e reforçam o clima característico que tornou Campos do Jordão um dos destinos de inverno mais procurados do Brasil.

Nesta segunda-feira, mais uma vez, o cenário encoberto pelo nevoeiro voltou a chamar a atenção de moradores e turistas, reforçando o charme típico das manhãs de outono na Serra da Mantiqueira.

Links Patrocinados

Chalés do Rancho Santo Antônio
Chalés completos com lareira e hidromassagem, em uma área verde com 100 alqueires, id...
Pousada Chateau do Luar
Localizada na região de Vila Abernéssia - Centro Comercial de Campos do Jordão. A Pou...
Pousada Lucerna
A Pousada Lucerna está situado à 10 minutos do centro de Capivari. Você vai viver mom...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos

Abala Campos 2026

Abala Campos 2026

O Abala Campos 2026 está chegando! Nos dias 27 e 28 de maio, às 18h30, o Centro de Event...

Quando: 27/05/2026
Campos Winter Festival: MC Cabelinho + MC Tuto

Campos Winter Festival: MC Cabelinho + MC Tuto

QUEM ESTÁ PRONTO PARA O BAILE DO PRESIDENTE? As montanhas de Campos do Jordão vão virar...

Quando: 05/06/2026
Thiago Ventura – Stand Up Comedy

Thiago Ventura – Stand Up Comedy

Quando: 05/06/2026
Campos Winter Festival 2026 – Belo + Pixote

Campos Winter Festival 2026 – Belo + Pixote

06 DE JUNHO. BELO + PIXOTE. 9 HORAS DE FESTIVAL NAS MONTANHAS. Campos do Jordão vai vive...

Quando: 06/06/2026
5ª Edição do Rampfest Covidtrails

5ª Edição do Rampfest Covidtrails

Quando: 07/06/2026
Arraiá Dona Chica – Campos do Jordão

Arraiá Dona Chica – Campos do Jordão

Começaram as vendas do Arraiá Dona Chica! Ocê já pode garanti seu lugar nessa festança c...

Quando: 20/06/2026