Neblina toma conta de Campos do Jordão e marca manhã úmida nesta segunda-feira

A manhã desta segunda-feira (25) começou com muita neblina, frio e elevada umidade em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Logo nas primeiras horas do dia, moradores e turistas encontraram diversos pontos da cidade completamente encobertos pelo nevoeiro, cenário típico do outono jordanense e bastante comum nesta época do ano na cidade mais alta do Brasil.

Por volta das 6h45 da manhã, os termômetros registravam cerca de 11 graus em diferentes regiões do município. Em bairros tradicionais como Vila Abernéssia, a sensação de frio foi ainda maior por conta da umidade elevada e da ausência do sol durante o início do dia.

Os registros das condições climáticas desta manhã foram feitos nas proximidades do Espaço Dr. Além, da Fonte da Amizade e do tradicional campo do Esportivo, locais bastante conhecidos de Campos do Jordão e que amanheceram praticamente tomados pela neblina.

Neblina intensa voltou a transformar a paisagem jordanense

A forte presença de nevoeiro observada nesta segunda-feira reforça uma das características mais marcantes do clima de Campos do Jordão durante o outono e a aproximação do inverno.

Com altitude elevada, relevo montanhoso e grande presença de umidade, a cidade costuma registrar formações densas de neblina principalmente entre os meses de maio e agosto. O fenômeno acontece com frequência durante as madrugadas e primeiras horas da manhã, criando paisagens típicas da Serra da Mantiqueira.

Além do efeito visual que chama a atenção de turistas e moradores, a neblina também exige atenção redobrada dos motoristas nas rodovias de acesso ao município, especialmente nos trechos de serra onde a visibilidade costuma diminuir rapidamente durante as primeiras horas do dia.

Tempo segue úmido nos próximos dias em Campos do Jordão

De acordo com a previsão meteorológica, o clima mais úmido ainda deve continuar predominando em Campos do Jordão ao longo dos próximos dias. Apesar de algumas aberturas de sol durante as tardes, a presença de muitas nuvens e o tempo mais fechado ainda devem permanecer até pelo menos quarta-feira.

A expectativa é de que o tempo comece a ficar mais firme apenas a partir de quinta-feira, favorecendo manhãs mais abertas e temperaturas mais baixas durante o amanhecer na Serra da Mantiqueira.

Para esta segunda-feira, as temperaturas devem variar entre mínimas de 11 graus e máximas próximas dos 18 graus em Campos do Jordão.

Clima típico da Serra da Mantiqueira impulsiona turismo

Mesmo com o tempo fechado e as manhãs mais frias, o clima típico da Serra da Mantiqueira continua sendo um dos principais atrativos turísticos de Campos do Jordão nesta época do ano.

O frio, a neblina e a atmosfera serrana ajudam a aumentar o movimento em cafeterias, restaurantes, hotéis e pontos turísticos da cidade, principalmente nos fins de semana e na aproximação da temporada de inverno.

A expectativa do setor turístico é de crescimento gradual no fluxo de visitantes nas próximas semanas, impulsionado pela chegada do inverno e pelos eventos programados para a temporada 2026.

Campos do Jordão vive período de transição para o inverno

Faltando poucas semanas para o início oficial do inverno, marcado para o mês de junho, Campos do Jordão já começa a registrar condições climáticas típicas da estação mais aguardada do ano na cidade.

As manhãs mais frias, a presença constante de neblina e o aumento da umidade ajudam a transformar a paisagem jordanense e reforçam o clima característico que tornou Campos do Jordão um dos destinos de inverno mais procurados do Brasil.

Nesta segunda-feira, mais uma vez, o cenário encoberto pelo nevoeiro voltou a chamar a atenção de moradores e turistas, reforçando o charme típico das manhãs de outono na Serra da Mantiqueira.