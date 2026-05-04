4º Festival Gastronômico Sabores da Montanha terá Campos do jordão como sede principal

Festival vai até agosto com o melhor da culinária regional - Foto @correianews

As principais cidades turísticas de inverno do Brasil vão receber simultaneamente o 4º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que começa dia 18 de junho. Com uma gastronomia invejável, Campos do Jordão será a sede principal do evento, considerado um dos maiores do gênero. “Essa influência ajuda a construir a identidade do festival, aproximando diferentes regiões por meio da cultura culinária”, ressaltou o organizador, Reginaldo Pupo.

Até 02 de agosto, os pratos típicos de cada região serão transformados em atrações irresistíveis para a alta temporada. Os chefs serão desafiados a criar cardápios exclusivos valorizando os produtos locais que serão os protagonistas das receitas. A proposta é apresentar receitas únicas que prometem conquistar os turistas pelo paladar.

Estímulo ao turismo regional

A truta, o pinhão, vinhos e queijos produzidos na Serra da Mantiqueira prometem uma combinação pefeita entre o sofisticado e o artesanal. O resultado serão pratos com personalidade que serão servidos nos melhores restaurantes de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, cidades que formam o recém-criado Distrito Turístico Alto da Mantiqueira.

Assim, com seu roteiro de delícias, além de comidas especiais o Festival Gastronômico Sabores da Montanha também convida o turista a vivenciar experiências autênticas e sensoriais presentes na serra, fortalecendo a economia e impulsionando o turismo regional.

Ainda dá tempo de participar

Ainda é possível fazer parte do seleto grupo de restaurantes do 4º Festival Gastronômico Sabores da Montanha. Os empresários do setor de Alimentos e Bebidas podem fazer a inscrição no site oficial do evento, onde também podem ser consultadas as taxas e regras para a participação.

No dia 28 de maio, no Campos Hall, em Vila Capivari, será realizado o coquetel de lançamento do 4º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que tem apoio institucional da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Campos do Jordão.