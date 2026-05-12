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Prazo para candidaturas de suplentes do Conselho Tutelar termina dia 15

Ser maior de idade e ter experiência com crianças e adolescentes estão entre os critérios para concorrer às vagas; eleição será por voto popular dia 02 de agosto

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 12/05/2026 17:16
Cargo exige experiência de trabalho com menores - Divulgação

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDA) vai contratar cinco suplentes para o Conselho Tutelar de Campos do Jordão. Podem participar maiores de 21 anos com ensino médio completo e experiência comprovada de, no mínimo, seis meses de trabalho com crianças, adolescentes e seus familiares.

Residir na cidade há pelo menos dois anos e não possuir pendências eleitorais também estão entre as exigências. Parentes até terceiro grau, cônjuges ou companheiros dos conselheiros tutelares estão impedidos de concorrer às vagas. Também nã podem se candidatar pessoas com vínculos com o juiz da Infância e Juventude ou membros do Ministério Público.

Os suplentes vão atuar em substituição aos conselheiros titulares durante férias, licenças-maternidade ou paternidade, vacância do cargo, entre outras situações que gerem afastamentos temporários. Quando convocados, a jornada será de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h com remuneração proporcional aos dias trabalhados, mais um adicional de 20% por risco de vida.

A eleição

A escolha dos cinco suplentes será feita por votação popular marcada para o dia 02 de agosto na SEA Frei Orestes, em Vila Abernéssia. A formalização da candidatura deve ser feita no site do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), por email ou na sede da Casa dos Conselhos, em Vila Abernéssia. O prazo termina na sexta-feira, dia 15 de maio.

Uma comissão eleitoral com representantes do Poder Público e da sociedade civil vai analisar as candidaturas e divulgar os nomes aprovados a concorrer ao cargo. O Ministério Público vai acompanhar o processo. Informações sobre o edital para a eleição podem ser obtidas no telefone (12) 3662-2929.

Serviço:

Eleição de suplentes do Conselho Tutelar

Inscrições: de 11 a 15 de maio de 2026

Pela internet: https://camposdojordao.sp.gov.br/protocolo-sei/

Por email: cmdca@camposdojordao.sp.gov.br

Presencialmente: Casa dos Conselhos – Rua Manoel Pereira Alves, nº 100, Abernéssia

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