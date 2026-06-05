Campos do Jordão vive maratona de shows no Corpus Christi 2026 e mantém programação intensa até domingo

Campos do Jordão entrou oficialmente no clima da temporada de inverno com a abertura da programação de Corpus Christi na última quinta-feira (4). Desde o início do feriado, a cidade mais alta do Brasil registra intenso movimento de turistas, hotéis movimentados e uma agenda repleta de atrações que continua nesta sexta-feira (5), sábado (6) e domingo (7).

Ao longo dos quatro dias de feriado prolongado, diversos espaços da cidade recebem shows, apresentações de música eletrônica, sertanejo, pagode, funk e eventos exclusivos que transformam Campos do Jordão em um dos principais destinos turísticos do país neste início de inverno.

A programação teve início ainda na quinta-feira com atrações espalhadas por diferentes pontos da cidade, incluindo apresentações no Chateau, Fire Up, Halo Maz, Winter Days e Winter Sessions. Desde então, milhares de visitantes circulam por bairros como Capivari, Alto do Capivari e região do Pico do Itapeva, aproveitando o frio típico da Serra da Mantiqueira e a intensa agenda de entretenimento.

Mas o movimento está longe de terminar. A expectativa é de que o fluxo de turistas continue elevado durante toda a sexta-feira, sábado e domingo, impulsionado por shows de grandes artistas nacionais e festas que já figuram entre os eventos mais comentados do feriado.

Sexta-feira reúne algumas das atrações mais aguardadas do fim de semana

A programação desta sexta-feira reúne nomes de destaque da música eletrônica, do sertanejo e do funk.

Entre os eventos mais aguardados estão a apresentação de Vintage Culture no Winter Days, Clayton & Romário no Sertanejo Inverno, MC Cabelinho no Baile do Presidente, além das atrações Liu, Syon e Japa NK no Chateau e GoodTimes by Illusionize no Halo Maz.

O grande número de visitantes nas ruas de Capivari já demonstra o impacto positivo da programação na economia local, beneficiando hotéis, pousadas, restaurantes, bares e o comércio jordanense.

Sábado promete ser o ponto alto do feriado

Se a sexta-feira já apresenta uma agenda robusta, o sábado deve concentrar alguns dos maiores públicos do Corpus Christi 2026.

Entre os destaques estão os shows de Belo e Pixote no Baile do Presidente, além das apresentações de Cat Dealers, Dubdogz, Ashibah, Rooftime e Armando Amadeu no Chateau.

O Halo Maz recebe a Waring Tour Campos do Jordão, enquanto o Baile in Campos reúne MC Livinho, Kayblack, MC IG, Hariel e Yuri Pedrada.

A expectativa é de que milhares de pessoas circulem simultaneamente pelos diversos eventos programados para a noite de sábado.

Domingo ainda mantém clima de temporada e movimento turístico

Mesmo após o encerramento dos principais shows, o domingo deve continuar registrando forte movimentação turística na cidade.

Muitos visitantes optam por estender a estadia para aproveitar os parques, restaurantes, cafeterias, cervejarias artesanais e atrativos turísticos de Campos do Jordão antes do retorno para casa.

Com temperaturas típicas do inverno, ruas movimentadas e uma programação que começou na quinta-feira e se estende por todo o fim de semana, Campos do Jordão confirma mais uma vez sua posição como o principal destino turístico de inverno do Brasil e um dos lugares mais procurados do país durante o feriado de Corpus Christi.