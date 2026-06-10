Defesa Civil forma líderes comunitários para prevenir catástrofes em áreas de risco

Capacitação vai até sexta-feira, dia 12 de junho - Foto: Sérgio Biagioni

O Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) vai capacitar voluntários para atuar em situações de emergência nas áreas de risco. O treinamento é voltado para moradores da Vila Santo Antônio e do Britador, bairro com histórico de deslizamentos de encostas. “Muito importante levar esse conhecimento para os moradores para se protegerem de possíveis problemas causados pelo clima”, ressaltou José Carlos Antunes, coordenador da Defesa Civil.

O curso tem como objetivo formar lideranças comunitárias capazes de orientar a comunidade a prevenir desastres naturais. Durante três dias, os moradores vão aprender a identificar perigos e a estabelecer planos para evitar catástrofes e salvar vidas. O curso é ministrado por agentes da Defesa Civil e por voluntários de uma empresa especializada em pronto-socorrismo.

A capacitação é presencial e aberta a todos os interessados. “Quanto mais pessoas puderem fazer este treinamento, melhor! Assim aumentamos a resiliência para os locais de risco”, Ressaltou Antunes. No cronograma estão noções de escorregamentos, inundações e estiagem, práticas básicas de primeiros socorros, instruções sobre o significado dos toques das sirenes de emergência, entre outras informações.

O treinamento vai até sexta-feira, dia 12 de junho, na associação dos moradores da Vila Santo Antônio.

Serviço:

Capacitação do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC)

Data: dias 10, 11 e 12 de junho

Local: Associação dos Moradores da Vila Santo Antônio.

Rua João de Oliveira Firmino, 67

Cronograma

Dia 10/06/2026 – Quarta-feira

18h30 – Abertura dos trabalhos e recepção dos participantes

19h00 às 20h20 – Aula: Brigada de Incêndio

20h20 às 20h40 – Intervalo para café

20h40 às 22h00 – Continuação da aula: Brigada de Incêndio

Dia 11/06/2026 – Quinta-feira

18h30 – Exibição de vídeo educativo:

“Como identificar situações de perigo durante chuvas fortes em residências e áreas de encosta”

19h00 às 20h20 – Aula: Noções de Proteção e Defesa Civil

Conteúdo programático:

* Lei Federal nº 12.608/2012

* Lei Federal nº 14.750/2023

* Resolução COMIF nº 02, de 21/03/2025

* Lei Federal nº 12.651/2012 – Código Florestal Brasileiro

Dia 12/06/2026 – Sexta-feira

19h00 às 20h20 – Continuação da aula sobre legislação aplicada à Proteção e Defesa Civil

20h20 às 21h30 –

Treinamento teórico sobre o Sistema de Sirene

21h00 – Entrega das camisetas de voluntário da Defesa Civil aos participantes do NUPDEC