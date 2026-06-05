ENEM 2026: estudantes da rede pública de SP têm cadastro automático

Provas do ENEM serão realizadas em novembro de 2026 - Foto: Roberto Sungi / Governo de SP

Atenção estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio. Começou a contagem regressiva para confirmar participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que será realizado nos dias 08 e 15 de novembro de 2026. O prazo de inscrições termina nesta sexta-feira, 05 de junho, às 23h59, mas para os alunos da rede estadual, o cadastro é automático.

Para isso, basta acessar o sistema ENEM, clicar na página do participante e escolher a cidade onde deseja fazer as provas. O aluno também pode optar pela língua estrangeira (inglês ou espanhol) e até solicitar recursos de acessibilidade e tratamento pelo nome social, caso haja necessidade.

Provão Paulista

No Estado de São Paulo, o ENEM não é a única forma de obter acesso à universidade. Os estudantes da rede pública também podem fazer o Provão Paulista, que abre as portas para o ensino superior. Em três anos de existência, mais de 46 mil vagas já foram preenchidas na Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Faculdades de Tecnologia (FATECS), entre outras.

A Secretaria Estadual de Educação conta com a plataforma Prepara SP, que oferece cursinhos preparatórios gratuitos para os estudantes da rede pública entrarem na faculdade. Na ferramenta, os vestibulandos têm acesso a simulados, tutores virtuais, correções de provas, entre outros recursos para ajudar na assimilação dos conteúdos.

Acesse a plataforma aqui.