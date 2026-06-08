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Prazo de inscrições do ENEM é prorrogado até dia 12 de junho

Estudantes ganham mais uma semana para garantir a participação no Exame Nacional do Ensino Médio; provas serão realizadas dias 08 e 15 de novembro

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 08/06/2026 16:40
Exame Nacional do Ensino Médio é a porta de entrada para universidades - Foto: divulgação

Você Perdeu o prazo para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)? Calma porque nem tudo está perdido. Os atrasados ganharam uma semana a mais para garantir presença na prova. As inscrições foram prorrogadas até sexta-feira, dia 12 de junho. A medida do Ministério da Educação beneficia os estudantes que não conseguiram confirmar a participação e também os indecisos, que passam a contar com um pouco mais de tempo para escolher a faculdade.

Podem participar estudantes que já concluíram ou estão cursando o último ano do Ensino Médio. Também estão autorizados os treineiros que tenham menos de 18 anos no dia do exame e os candidatos à certificação que utilizam a nota do ENEM para obterem o certificado de conclusão do Ensino Médio. Estrangeiros não estão impedidos, desde que apresentem o passaporte ou identidade expedida pelo Ministério da Justiça.

A taxa de inscrição custa R$ 85 e pode ser paga nos bancos, casas lotéricas ou aplicativos bancários nas modalidades Pix e cartão de crédito. Estudantes de escolas públicas estão isentos da taxa, bem como os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) dos programas sociais do Governo Federal. Vale ressaltar que o prazo de inscrição é o mesmo para os candidatos isentos.

A participação no ENEM deve ser confirmada exclusivamente pela internet, no site: https://enem.inep.gov.br/participante/ Ao acessar a página, basta informar os dados pessoais, dizer se necessita de acessibilidade, indicar o idioma da língua estrangeira (inglês ou espanhol), preencher o questionário socioeconômico, entre outras informações. O prazo termina dia 12 de junho.

O ENEM é considerado a porta de entrada para o ensino superior no Brasil. A nota do exame é utilizada por faculdades públicas e particulares como critério de seleção. As provas serão aplicadas nos dias 08 e 15 de novembro de 2026

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