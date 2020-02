Carnaval Cultural em Campos do Jordão terá Cia Filarmônica tocando Músicas do Cinema e Beatles

Beatles Segundo a Cia. Filarmônica procura fugir do conceito comum de bandas covers de artistas consagrados fazendo um mix de comédia e canções.

Dois roadies (contrarregras) ajudam a infernizar o roteiro do show, até o minuto que se “incluem” como instrumentistas. Momentos engraçados são emoldurados por infláveis, adereços de submarino, bolhas e até mesmo bonecos gigantes dos Beatles que remetem aos cabeções do carnaval de Recife.

A Cia. Filarmônica é composta por músicos consagrados, como o baterista Gel Fernandes (Rita Lee/Radio Táxi), e explora a versatilidade que sua formação permite. Destacam-se também o pianista Flavio Fernandes, o guitarrista Miltinho e o baixista Pedro Henrique. A cantora Nathalie Salviano dá voz às canções.

Beatles Segundo a Cia. Filarmônica está há 19 anos em cartaz. Já foi visto em diversas cidades do Brasil, totalizando um público superior a 600 mil pessoas. O repertório reúne sucessos como Day Tripper, I want to hold your hand, Let it be, Strawberry fields forever, Twist and shout, Yellow submarine, entre outras.

Dia 23 de Fevereiro

Horário: 21h30

Local: Tênis Clube Campos do Jordão

Endereço: Av. Paulo Ribas, 76 – Capivari, Campos do Jordão

Telefone: (12) 3663-1313

Ingressos à venda no Chocolate Spinassi / Capivari e no local

R$ 90,00 inteira e R$ 45,00 meia entrada

Mais informações: (11) 99500-3071