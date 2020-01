Tenor Marcello Vannucci e soprano Cláudia Neves cantam músicas italianas em Campos do Jordão

A dupla se apresenta acompanhada pelo pianista Antonio Luiz Barker, em apresentação que acontece na Sala da Lareira do empreendimento.

O programa do recital conta com repertório recheado de canções italianas. Entre elas estão “Volare”, “Core ‘ngrato” e “‘O sole mio”, e ainda árias de óperas, entre elas “Nessun dorma” e “O mio babbino caro”.

Marcello Vannucci é reconhecido como um dos grandes tenores brasileiros, desde sua estréia em 1995, na ópera Nabucco.

Em 2003 Vannucci dividiu o palco com Kiri Te Kanawa, quando de turnê da soprano neo-zelandesa pelo Brasil. Em 2010 recebeu o Prêmio Carlos Gomes como “melhor cantor lírico” do País. Já se apresentou em todos os grandes palcos do Brasil. No exterior, já cantou na Itália, Espanha, Finlândia e Colômbia.

Integrante do Coro Lírico do Theatro Municipal de São Paulo, a A soprano Cláudia Neves também atua como professora de canto lírico na Fundação das Artes de São Caetano do Sul.