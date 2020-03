8 Pousadas localizadas próximas ao Centrinho Turístico de Campos do Jordão

Além da comodidade, quem se hospeda nesta região, também encontra muitas opções de restaurantes, barzinhos e cafés, que atendem diferentes gostos.

A oferta gastronômica inclui estabelecimentos especializados em cozinha internacional, e ainda, restaurantes que servem deliciosos pratos e ingredientes tradicionais de Campos, como fondues, trutas e o saboroso pinhão.

No conhecido calçadão, que centraliza a Vila Capivari, estão ainda lojas de chocolate artesanal, imobiliárias e locais para comprar roupas para se proteger do frio, além de lembranças de Campos do Jordão.