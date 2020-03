Cineclube Araucária exibe Filmes Vencedores do Oscar 2020 em Campos do Jordão

Sábado, 28 de Março às 19h30

Parasita

De Bong Joon Ho – Coreia do Sul

Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado, mas uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos.