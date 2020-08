Campos do Jordão, avança para fase Amarela, Restaurantes e Bares podem abrir

Com o decreto divulgado pelo Governo do Estado, nesta última sexta-feira 07 de Agosto de 2020, a cidade de Campos do Jordão passa para a fase amarela do plano São Paulo, pelas novas regras de flexibilização do decreto, restaurantes, bares, lanchonetes, academias, salões de beleza e barbearias, passam a poder funcionar.

O decreto prevê ainda, novas regras para funcionamento de Shoppings, Lojas e do Comércio em Geral.

Restaurantes, bares e lanchonetes poderão funcionar das 11h às 17h (sistema de delivery continua).

Shoppings, lojas e comércio em geral (comércio não essencial) podem abrir todos os dias das 10h às 16h.

Salões de beleza e barbearias, estão autorizados a funcionar das 12h às 18h.

Academias e centros de ginásticas poderão funcionar com horários específicos, veja dias e horários:

Segundas, quartas e sextas, das 6h às 12h. Terças e quintas, das 15h30 às 21h30. Aos sábados das 8h às 14h e domingos permanecerão fechadas.

Para cada atividade, a Prefeitura de Campos do Jordão, editou protocolos específicos, e os estabelecimentos autorizados a abrir precisam preencher um termo de adesão em até cinco dias.

Acesse o Decreto e o Termo de Adesão (só deve ser preenchido pelos estabelecimentos autorizados a abrir)