Dia dos Pais 2020 em Campos do Jordão, o que fazer?

Este dia dos pais 2020 aqui no Brasil será bem atípico, principalmente por estarmos passando por um momento tão delicado na área da saúde e também economicamente, devido a pandemia do covid19 (coronavírus).

O Brasil é um dos únicos países do mundo em que se comemora o dia dos Pais no Segundo domingo de Agosto. São inúmeras as famílias que estão passando por um momento delicado, o fato é que, todos estamos passando por um momento de enfrentamento, adaptação e transformação no direito de ir e vir.

Diante desse cenário difícil, tem pessoas que optam em sair da rotina, e caem na estrada para fugir do que podemos dizer: “dura realidade”. A busca pelo relaxamento, descontração, momentos de lazer e reposição de energia, para muitos se faz necessário, principalmente para recarregar as baterias e voltar para a realidade do dia-a-dia.

Campos do Jordão, sem dúvida, é um dos principais destinos turísticos do Brasil, e também um dos únicos que reúne uma natureza exuberante, com clima privilegiado, sem contar a localização entre as principais capitais do nosso país, o que faz com que a procura pela cidade seja o ano todo.

Pensando nisso, preparamos algumas dicas para você que quer curtir o dia dos Pais 2020 em Campos do Jordão, desejamos que todos tenham uma excelente estada na cidade neste domingo dia 9.

Para os que já estão na cidade:

– Se tiver disposição, procure acordar cedo, pois a cidade tem tido manhãs lindas, mesmo a previsão do tempo ser de parcialmente nublado para o domingo, vale a tentativa de acordar e poder quem sabe registrar um momento único;

– Se o tempo ajudar, ainda pela manhã, poder fazer aquela caminhada, seja antes ou depois do café da manhã é sempre uma dica válida;

– Mesmo estando na quarentena, Campos do Jordão possui locais que o contato com a natureza é incrível, fica a dica aqui uma ida até o Pico do Itapeva ou até mesmo um passeio pela região do Gavião Gonzaga;

– E claro não podemos deixar de sugerir, aquele passeio básico pela Vila Capivari, mesmo porque é onde se concentra a maior parte dos restaurantes e lojas;

– Como o domingo pode ser curto para os que irão pegar a estrada de volta para suas casas, vale lembrar que os restaurantes estão autorizados a funcionar das 11h às 17h, então é importante procurar fazer sua reserva com antecedência e garantir sua “mesa”.

Para os que estarão vindo para a cidade (bate e volta):

– Vale lembrar que para esse domingo a previsão do tempo é de parcialmente nublado aqui em Campos, estando de acordo com a previsão e disposto em visitar a cidade, recomendamos pegar a estrada cedo para aproveitar bem o dia na estância;

– No Portal de Entrada da cidade está sendo feito procedimento de verificação sanitária, onde é tirado a febre dos ocupantes e perguntado o nome e telefone do condutor, e ainda é dado algumas dicas para uma melhor estada na cidade;

– Ao chegar em Campos, caso ainda não tenha feito reserva em algum restaurante, recomendamos que o faça, sabendo que os mesmos estão liberados para funcionar das 11h às 17h;

– Como dica de passeio, fica aqui sugerido Vila Capivari e se possível a ida rápida em algum mirante ( seja na região do Gavião Gonzaga, Horto Florestal ou Pico do Itapeva) e aproveitar para registrar aquela Self;

De modo geral, é obrigatório o uso de máscaras para circulação na cidade, e é muito importante para segurança de todos que seja respeitado os protocolos de distânciamento definidos pelos órgãos competentes.

Aproveite e baixe gratuitamente o eBook de Restaurantes que elaboramos para você.