10 Hotéis 5 estrelas em Campos do Jordão, muito requinte e sofisticação no alto da serra

Se observarmos, os requisitos são interessantes porém, tivemos dificuldades de encontrar uma relação dos Meios de Hospedagem e suas respectivas classificações disponibilizada pelo Ministério de Turismo em alguma plataforma online.

Já que não conseguimos nenhuma informação “Oficial do Governo”, recorremos ao google e pesquisamos por: Hotéis 5 Estrelas em Campos do Jordão. Entre os resultados apresentados no motor de busca, optamos em acessar as informações disponibilizadas pela booking.com, que é o maior site de ofertas de hospedagem do mundo.

Pelas definições da booking, uma hospedagem 5 estrelas deveria oferecer aquele sentimento “uau”. Além de oferecer o tipo de serviço que faz com que você se sinta como uma celebridade, você geralmente pode encontrar spas muito bem avaliados, restaurantes gourmet e camas fantásticas, das quais você não vai querer sair.

Para trazer até vocês uma relação dos hotéis 5 estrelas em Campos do Jordão, fizemos uma consulta diretamente na plataforma da booking.