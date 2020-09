Prefeituras da Serra da Mantiqueira NÃO irão retomar as aulas em setembro

Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, Tremembé e Monteiro Lobato, cidades que integram o CISMA – Consorcio Intermunicipal Serra da Mantiqueira, irão permanecer sem aulas presenciais, em setembro.

A medida foi anunciada após reunião onde participaram os prefeitos das cidades e secretários de educação. Realizada em Campos do Jordão, nesta terça-feira (8), presencialmente participaram da reunião os prefeitos de Santo Antônio do Pinhal, Júnior, que é presidente do Consórcio, o Prefeito Fred Guidoni, de Campos do Jordão e o prefeito Marcelo Vaqueli de Tremembé.

Virtualmente estavam os prefeitos de São Bento do Sapucaí, Ronaldo Venâncio e a prefeita de Monteiro Lobato, Daniela de Cássia.

Em votação unânime, os prefeitos decidiram que a medida vale para o ensino infantil, fundamental e médio da rede municipal e estadual. O ensino à distância e as atividades não presenciais, não terão alteração.

As escolas particulares que optarem pela realização das atividades de acolhimento e reforço escolar, deverão submeter os seus protocolos às Prefeituras e seguir os limites de ocupação e as demais determinações do governo do Estado.

O objetivo da decisão, de acordo com os prefeitos, é evitar novas ondas de contaminação pelo novo coronavírus, nas cidades da Serra da Mantiqueira. Além do risco de transmissão da doença nas escolas, crianças e adolescentes poderiam ser “vetores” do coronavírus, e contaminar os familiares.

As Prefeituras estão fazendo pesquisas na comunidade escolar, ouvindo pais, professores e trabalhadores das escolas. Informalmente, cerca de 80% dos entrevistados se manifestaram contra o retorno das aulas presenciais.

Os prefeitos irão se reunir novamente no início do próximo mês, para nova avaliação. Cada cidade publicará, nos próximos dias, Decretos específicos.