Temporada Gastronômica Cervejas & Sabores da Mantiqueira

A ASSOCIAÇÃO COZINHA DA MANTIQUEIRA estreia sua Temporada Gastronômica com as Cervejas especiais produzidas também na Serra da Mantiqueira harmonizadas com os Sabores de seus 28 Associados.

Cada Associado definirá o seu prato e a cerveja para harmonização, o que dará à Temporada Gastronômica diversidade de sabores.

Importante ressaltar que a Associação Cozinha da Mantiqueira ganhou mais 08 novos Associados, entre eles, o Restaurante Donna Pinha em Santo Antônio do Pinhal e o Eco Parque Pesca na Montanha em São Bento do Sapucaí.

Ainda de Campos do Jordão, entraram o Restaurante Moringa, o Bella Vista Restaurante e Pizzaria, o Alto da Brasa, o Le Foyer, o Play Pub e Rancho Santo Antônio. A diversidade de sabores e ingredientes das criações dos Chefs, valorizam a produção local bem como enaltece o paladar da alta gastronomia.

Os Mimos: os Associados que harmonizarem seus pratos com as Cervejas Campos do Jordão, terão vouchers para oferecer aos seus clientes como cortesia para visita na fábrica no Parque da Cerveja. (verificar condições de agendamento).

Para a campanha promocional no Instagram da Cozinha da Mantiqueira, haverá sorteios de 01 kit com 03 cervejas da Caras de Malte e kits com outros mimos da Cervejaria Campos do Jordão.