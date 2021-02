A primeira-dama de Campos do Jordão, Gisela Americano de Rezende Padovan, morre vítima de câncer aos 60 anos, município decreta luto de 3 dias

Diagnosticada com câncer no início de janeiro deste ano de 2021, a primeira-dama Gisela Americano de Rezende Padovan, desde então, vinha enfrentando bravamente a doença, e infelizmente veio a falecer na manhã desta quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021.

Ela estava internada no Hospital Regional de Taubaté, onde veio a óbito.

Professora querida na cidade, a primeira-dama deixa em todos que a conheceram, a saudade e o bem querer, de uma geração de alunos e daqueles assistidos nos trabalhos sociais realizados.

Deixa também o marido, o atual prefeito de Campos do Jordão Marcelo Padovan e os filhos Fernanda, Marcelo e Luciana.

A Prefeitura de Campos do Jordão, publicou no Diário Oficial, o Decreto que determina Luto Oficial, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2021 e torna facultativo o ponto, na Prefeitura no dia 18, à partir das 13h.

Sendo assim, todas as repartições públicas municipais, não irão funcionar, na tarde de hoje, em respeito ao falecimento da primeira-dama Gisela Americano de Rezende Padovan.