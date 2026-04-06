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Tarcísio de Freitas oficializa o Distrito Turístico Alto da Mantiqueira

objetivo é promover o turismo integrando as três principais estâncias da região

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 06/04/2026 16:03
Prefeitos das três estâncias que formam o Distrito Turístico Alto da Matiqueira - Foto Governo de SP

Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí agora fazem parte de um mesmo território intitulado Distrito Turístico Alto da Mantiqueira. Trata-se de uma demarcação geográfica que transforma as três estâncias em um ecossistema em prol do desenvolvimento regional. O decreto oficializando a criação do distrito foi assinado pelo governador Tarcísio de Freitas durante a passagem da Caravana 3D por Campos do Jordão.

“A instituição do Distrito Turístico Alto da Mantiqueira fortalece o potencial da região e abre caminho para novos investimentos. Estamos estruturando um modelo que une poder público e iniciativa privada para impulsionar o turismo, gerar renda e melhorar a qualidade de vida da população local”, afirmou o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena. A criação do distrito foi um dos últimos atos de Lucena antes de deixar a secretaria para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro.

O novo território formado pelas três estâncias possui uma área de 285 milhões de m² que passa a oferecer de forma organizada e integrada sua infraestrutura e atrações, como hotéis, parques e restaurantes. Com isso, a região ganha maior visibilidade e torna-se mais competitiva. “Sempre tivemos essa sinergia, de fomentar o mesmo tipo de turismo, afinal, somos muito conectados com a natureza. Agora, vamos unir nossas forças”, destacou Fábio Izar, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Campos do Jordão.

Com a certificação assinada pelo governador, o próximo passo será eleger o presidente do distrito e dar início a um plano de trabalho integrado. Em 2021, São Paulo foi o primeiro estado brasileiro e demarcar geograficamente regiões de interesse turístico. Desde então, nove áreas já receberam essa qualificação. Os critérios para escolha são a qualidade dos serviços e o potencial dos atrativos naturais, históricos, culturais e de lazer. Juntos, os nove distritos turísticos de São Paulo devem atrair até 2030 cerca de R$ 15 bilhões em investimentos.

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