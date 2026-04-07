Páscoa para Todos: Fundo Social distribui 10 mil ovos nas escolas de Campos do Jordão

Distribuição dos ovos foi marcada por muita diversão - Foto: Fundo Social

O projeto “Páscoa para Todos” do Fundo Social de Solidariedade tornou a Páscoa mais doce nas escolas públicas e particulares de Campos do Jordão com a distribuição de ovos de chocolate para a criançada! “Foram 10 mil ovos, todos doados sem nenhum custo para nós”, ressaltou Alessandra Cristina de Oliveira, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade.

O próprio coelhinho, símbolo tradicional da celebração da data, foi pessoalmente entregar as guloseimas. Os olhos das crianças brilhavam diante de tamanha emoção. A ação também foi realizada na rede particular de ensino, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Centro Gui Martini de Atendimento à Criança com Deficiência, Centro de Convivência do Idoso (CCI), entre outras entidades.

Foram dias de confraternização e de promoção da igualdade, garantindo ovos de Páscoa a todas as crianças. Mais do que uma demonstração de afeto, o gesto também fortaleceu os vínculos entre as famílias e a comunidade escolar em uma data tão significativa.

“Quero agradecer a todos que contribuíram para esta ação, especialmente aos patrocinadores. Sem eles, nada disso seria possível”, conclui Alessandra Oliveira.