Campos do Jordão vai sediar Congresso Brasileiro do Quadril e deve movimentar milhões fora da alta temporada

Campos do Jordão foi oficialmente escolhida como sede do XXII Congresso Brasileiro do Quadril, um dos mais importantes eventos científicos da área de ortopedia no país. A programação está marcada para acontecer entre os dias 15 e 18 de setembro de 2027, com expectativa de reunir cerca de 1.500 especialistas de diversas regiões do Brasil, além de acompanhantes.

Organizado pela Sociedade Brasileira do Quadril, o congresso é realizado a cada dois anos e já passou por destinos consolidados como Gramado e Foz do Iguaçu. A escolha por Campos do Jordão reforça o crescimento da cidade no segmento de eventos médicos e científicos.

A projeção é que o evento gere um impacto direto de aproximadamente R$ 2,5 milhões na economia local, considerando apenas os participantes inscritos. Como o congresso será realizado fora da alta temporada, o efeito positivo tende a ser ainda mais relevante para hotéis, restaurantes e serviços turísticos.

Como foi a última edição em Foz do Iguaçu

A edição anterior, realizada em Foz do Iguaçu, reuniu especialistas de todo o país em uma programação intensa voltada à atualização científica e troca de experiências na área de ortopedia do quadril.

O encontro contou com:

Palestras com especialistas renomados da ortopedia nacional

Discussões de casos clínicos complexos

Apresentação de novas técnicas cirúrgicas e tecnologias aplicadas ao tratamento do quadril

Espaços para networking e integração entre profissionais

Além do conteúdo científico, a escolha de Foz do Iguaçu também valorizou a experiência dos participantes, combinando conhecimento com turismo — um modelo que agora se repete em Campos do Jordão.

A edição anterior consolidou o congresso como uma das principais referências da área no Brasil, reunindo um público altamente qualificado e fortalecendo o intercâmbio entre profissionais.

Disputa com grandes centros e estratégia do trade turístico

A conquista não veio por acaso. Campos do Jordão superou cidades como São Paulo e Campinas, que tradicionalmente concentram grandes eventos no país.

O resultado é fruto de uma articulação estratégica liderada pelo Campos do Jordão e Região Convention & Visitors Bureau, com apoio de empresários e do setor turístico local.

Segundo Ricardo Lenz, presidente da entidade, a vitória mostra a força de um trabalho conjunto e profissional:

“Mostramos que Campos do Jordão está preparado para competir com grandes centros quando há organização, planejamento e união do trade.”

Infraestrutura, clima e experiência foram decisivos

Entre os fatores que pesaram na escolha do destino estão a estrutura de hospedagem, a oferta gastronômica e o ambiente diferenciado da cidade.

Além da capacidade técnica para receber eventos de grande porte, Campos do Jordão oferece um diferencial importante: a experiência. O clima de montanha, a arquitetura característica e a atmosfera acolhedora contribuem para tornar o evento mais atrativo para os participantes.

De acordo com Osvaldo Pires, presidente da Sociedade Brasileira do Quadril, esses aspectos foram determinantes:

“O ambiente, o clima e a hospitalidade fazem toda a diferença, especialmente em um congresso que também valoriza a vivência fora das salas de evento.”

Durante o processo de seleção, a cidade recebeu uma visita técnica, na qual foram apresentados hotéis, restaurantes e espaços preparados para eventos corporativos e científicos.

Impacto econômico e fortalecimento do turismo

Para a administração municipal, a conquista reforça o potencial de Campos do Jordão como destino de turismo qualificado ao longo de todo o ano.

O prefeito Carlos Eduardo Pereira da Silva destacou a importância simbólica e econômica do evento:

A realização do congresso resgata a vocação histórica da cidade como destino ligado à saúde. No passado, Campos do Jordão se consolidou como referência no tratamento da tuberculose, graças ao clima e ao ar puro — características que ainda hoje são associadas ao bem-estar.

Agora, essa identidade ganha um novo capítulo, com a cidade se posicionando também como palco de eventos científicos de alto nível.

Campos do Jordão avança como hub de eventos médicos

Mais do que um evento pontual, o congresso representa um passo estratégico para o futuro do turismo local.

O Convention Bureau já trabalha na captação de novos encontros médicos e corporativos, com foco em reduzir a sazonalidade e atrair visitantes durante todo o ano — especialmente fora do inverno, período tradicionalmente mais movimentado.

A estratégia é clara: consolidar Campos do Jordão como um hub de eventos médicos no Sudeste, atraindo um público qualificado e com alto potencial de consumo.

Sobre o Congresso Brasileiro do Quadril

O Congresso Brasileiro do Quadril reúne médicos, cirurgiões e especialistas em ortopedia de todo o país para discutir avanços científicos, técnicas cirúrgicas e novas abordagens no tratamento de patologias do quadril.

Além da atualização profissional, o evento também promove networking e troca de experiências entre especialistas, fortalecendo o desenvolvimento da área no Brasil.

Com a confirmação de Campos do Jordão como sede em 2027, a cidade entra definitivamente no radar dos grandes eventos médicos nacionais — um movimento que deve gerar resultados positivos não apenas para o turismo, mas para toda a economia local.