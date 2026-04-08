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Páscoa em Campos do Jordão vai até Tiradentes

Temporada temática foi prorrogada devido ao sucesso da decoração

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 08/04/2026 14:46
Portal da cidade com a decoração temática de Páscoa - Foto Sérgio Biagioni

A Páscoa não acabou em Campos do Jordão. A decoração temática vai permanecer encantando moradores e turistas por mais duas semanas. Com isso, os cenários lúdicos que transformaram a paisagem urbana da cidade em um mundo de sonho e magia só serão desmontados após o feriadão de Tiradentes. “O sucesso do ovo gigante foi o fator determinante para essa prorrogação”, explicou Fábio Izar, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Campos do Jordão recebeu 180 mil turistas no feriadão de Páscoa e a taxa de ocupação hoteleira ficou em 76%. A grande atração, literalmente, foi o ovo gigante montado na Praça de Vila Capivari. A estrutura é tão gigantesca que concorre ao título de maior ovo de Páscoa do mundo pelo Guinness World Records. São 20 m de altura, o equivalente a um prédio de sete andares.

Ovo de Páscoa gigante concorre ao título de maior do mundo pelo Guinness - Foto Sérgio Biagioni

Na parte externa, há 400 m de cordões de lâmpadas de led. Do lado de dentro, os visitantes caminham por um túnel florido e iluminado onde máquinas de aromatização lançam no ar um cheiro irresistível de chocolate. “Na Páscoa, foi muito interessante as pessoas participarem das atividades na praça, principalmente a pintura de ovos com as crianças”, disse Fábio Izar.

Com a prorrogação da temporada de Páscoa, a estimativa da Secretaria Municipal de Turismo é receber 600 mil turistas, 100 mil a mais em relação à previsão inicial. O objetivo da prefeitura é superar a sazonalidade transformando datas importantes em períodos estratégicos para divulgar Campos do Jordão como destino turístico não somente no inverno, mas durante as quatro estações do ano.

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